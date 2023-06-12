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أرقام مميزة لـ علي معلول في أبطال إفريقيا 2023

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٢ مساءً
أرقام مميزة لـ علي معلول في أبطال إفريقيا 2023
المواطن - فريق التحرير

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خطف النجم التونسي علي معلول الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، ليكون من أبرز اللاعبين في دوري أبطال إفريقيا 2023.

الأهلي المصري يتوج باللقب

ونجح النادي الأهلي المصري في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه، بعد الفوز على الوداد المغربي بنتيجة 3\2 بمجموع المباراتين، حيث فاز ذهابًا بهدفين مقابل هدف، وتعادلا إيجابيًا بهدف لكل منهما.

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الأهلي المصري
جانب من تتويج الأهلي – المصدر @AlAhly

تألق علي معلول

وتجاوز علي معلول الانتقادات التي تعرض لها بعد مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتحميله مسؤولية الهدف الذي هز شباك فريقه، ليتألق بشكل لافت في لقاء الإياب، ويصنع هدف التعادل الذي سجله محمد عبدالمنعم.

علي معلول ومحمد عبدالمنعم
معلول ومحمد عبدالمنعم – المصدر @AlAhly

وقدم معلول أداء لافتًا في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، حيث إنه شارك في جميع المباريات الـ14 بالكامل، ونجح في تقديم 8 تمريرات حاسمة في كافة الأدوار، ليكون أكثر اللاعبين صناعة للفرص.

 

علي معلول
معلول – المصدر @SofaScoreARB

وصنع علي معلول 6 أهداف خلال الأدوار الإقصائية في دوري أبطال إفريقيا، كما أنه يُعد أكثر مدافع صناعة للأهداف في المسابقات الإفريقية للأندية، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”.

وخاض علي معلول صاحب الـ33 عامًا، 37 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري في جميع البطولات هذا الموسم، ونجح في تسجيل 7 أهداف، وقدم 15 تمريرة حاسمة.

معلول – المصدر @AlAhly

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