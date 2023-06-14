أزمة النزوح في السودان تتفاقم بسبب الصراع

تجاوز النزاع في السودان بين الجيش والدعم السريع شهره الثاني، وجددت الأمم المتحدة تحذيرها من أزمة النازحين، حيث أعلنت في بيان، اليوم الأربعاء، أن عدد النازحين جراء القتال بلغ نحو 2.2 مليون شخص.

كما أوضحت أن النزاع أجبر 528147 شخصًا على اللجوء إلى الدول المجاورة، في حين نزح نحو 1.7 مليون شخص من موطنهم داخل البلاد.

أزمة إنسانية

وتدفق الآلاف منذ اندلاع القتال العنيف بين القوتين العسكريتين في البلاد منتصف أبريل الماضي، إلى دول الجوار بينها مصر وتشاد وغيرها، فيما نزح الآلاف أيضًا من العاصمة الخرطوم باتجاه مناطق أكثر أمنًا، لاسيما مع انقطاع الكهرباء، وتقطع الاتصالات، ووقف معظم المصارف خدماتها.

وفاقم الصراع الأزمة الإنسانية والمعيشية التي كانت يعانيها البلد الفقير أصلًا قبل ذلك، فيما حذرت منظمات إغاثية وأممية من أن يطال الجوع فئات عدة، خصوصًا إذا طال القتال، ولم تؤمن طرق إيصال المساعدات.

تحويل المدن لمناطق حرب

فبعد مضي شهرين على اندلاع الاشتباكات، تندفع ثالث أكبر دولة في إفريقيا والتي يبلغ عدد سكانها 49 مليون نسمة، نحو أزمة إنسانية أسوأ بعد، إذ باتت مزارعها مهددة فيما لم يتسن توصيل المساعدات إلى جميع المحتاجين بعدما تحولت مساحات كبيرة من العاصمة وغرب السودان إلى مناطق حرب.