Icon

الصحافة العالمية: قائد فاغنر المختل صنيعة الرئيس الروسي Icon انتشار كامل لفرق الدفاع المدني بـ منى مع بدء التفويج ليوم التروية Icon محمد بن سلمان وماكرون قائدان يتمتعان بطاقة وطموح لا حدود لهما Icon أعمال الحاج في يوم التروية وسبب التسمية Icon دي بروين يسبب أزمة لـ مانشستر سيتي Icon جاهزية مخيمات حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين في مشعر منى Icon برشلونة يرغب في التخلص من 3 لاعبين في الميركاتو الصيفي Icon سلمان الدوسري: 3 آلاف إعلامي لتغطية موسم الحج هذا العام Icon فتح أبواب مسجد الخيف بمشعر منى لاستقبال الحجاج Icon أزمة تغير المناخ تعصف بقطاع الطيران العالمي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
تسبب ارتفاع التكاليف وزيادة المخاطر

أزمة تغير المناخ تعصف بقطاع الطيران العالمي

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠١ صباحاً
أزمة تغير المناخ تعصف بقطاع الطيران العالمي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أشارت دراسة إلى أن تغير المناخ يؤثر في الرحلات الجوية، إذ يعمل تيار الهواء النفاث السريع فوق المحيط الأطلسي على إطالة أوقات السفر، ويؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى تقليل الوزن الذي يمكن أن تحمله الطائرات.

اضطراب الرحلات الجوية

وأشارت دراسة جديدة، نشرتها صحيفة “الجارديان” البريطانية، إلى أن أزمة تغير المناخ قد تؤدي إلى مزيد من الاضطرابات أثناء الرحلات الجوية، ما يتسبب في ارتفاع التكاليف وزيادة المخاطر.

قد يهمّك أيضاً
رحلة استكشافية لفريق فرنسي داخل محمية الملك سلمان

رحلة استكشافية لفريق فرنسي داخل محمية الملك سلمان

مدني الرياض يخمد حريقًا اندلع في مجرى وادي نمار

مدني الرياض يخمد حريقًا اندلع في مجرى وادي نمار

وعزت الدراسة سبب زيادة اضطراب الرحلات الجوية في العالم إلى أن الهواء الدافئ الناجم عن انبعاثات الكربون، لافتة إلى أن الاختلال الشديد يتركز في شمال المحيط الأطلسي بنسبة 55% منذ عام 1979.

أسباب الاضطرابات الجوية

ودرس العلماء في جامعة ريدينغ في بريطانيا الاضطرابات الهوائية الصافية (وهي ظاهرة عدم الاستقرار في الجو والتغيرات غير المتوقعة في الحركة الهوائية)، والتي يصعب على الطيارين تجنبها.

ووجدوا أن الاضطرابات الشديدة زادت بنسبة 55% بين عامي 1979 و2020 على مسار شمال الأطلسي المزدحم عادة.

وأرجع العلماء هذه الزيادة في تغيرات سرعة الرياح على ارتفاعات عالية بسبب الهواء الأكثر دفئًا، والذي تتسبب به انبعاثات الكربون.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار رعدية وبرد وسيول في 4 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية وبرد وسيول في 4 مناطق

السعودية اليوم
عبدالعزيز بن سلمان: الربط الكهربائي بين دول الخليج والعراق يعزز أمن الطاقة
السعودية اليوم

عبدالعزيز بن سلمان: الربط الكهربائي بين دول...

السعودية اليوم
غزلان الأدمي المهدد بالانقراض تعود للتكاثر في جزر فرسان
السعودية اليوم

غزلان الأدمي المهدد بالانقراض تعود للتكاثر في...

السعودية اليوم
طيران ناس ينقل 100 ألف حاج من 13 دولة
السعودية اليوم

طيران ناس ينقل 100 ألف حاج من...

السعودية اليوم
68.721 حاجًّا من مستفيدي طريق مكة يصلون إلى السعودية
السعودية اليوم

68.721 حاجًّا من مستفيدي طريق مكة يصلون...

السعودية اليوم
7 قرارات إدارية بحق مخالفين لنقلهم أشخاصًا غير مصرح لهم بالحج
السعودية اليوم

7 قرارات إدارية بحق مخالفين لنقلهم أشخاصًا...

السعودية اليوم
الخارجية الفرنسية: سنطرح ملف أوكرانيا بحضور ولي العهد
السعودية اليوم

الخارجية الفرنسية: سنطرح ملف أوكرانيا بحضور ولي...

السعودية اليوم
مشاهد مروعة لأسوأ حرائق غابات تواجهها كندا
العالم

مشاهد مروعة لأسوأ حرائق غابات تواجهها كندا

العالم