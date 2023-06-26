الصحافة العالمية: قائد فاغنر المختل صنيعة الرئيس الروسي انتشار كامل لفرق الدفاع المدني بـ منى مع بدء التفويج ليوم التروية محمد بن سلمان وماكرون قائدان يتمتعان بطاقة وطموح لا حدود لهما أعمال الحاج في يوم التروية وسبب التسمية دي بروين يسبب أزمة لـ مانشستر سيتي جاهزية مخيمات حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين في مشعر منى برشلونة يرغب في التخلص من 3 لاعبين في الميركاتو الصيفي سلمان الدوسري: 3 آلاف إعلامي لتغطية موسم الحج هذا العام فتح أبواب مسجد الخيف بمشعر منى لاستقبال الحجاج أزمة تغير المناخ تعصف بقطاع الطيران العالمي
أشارت دراسة إلى أن تغير المناخ يؤثر في الرحلات الجوية، إذ يعمل تيار الهواء النفاث السريع فوق المحيط الأطلسي على إطالة أوقات السفر، ويؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى تقليل الوزن الذي يمكن أن تحمله الطائرات.
وأشارت دراسة جديدة، نشرتها صحيفة “الجارديان” البريطانية، إلى أن أزمة تغير المناخ قد تؤدي إلى مزيد من الاضطرابات أثناء الرحلات الجوية، ما يتسبب في ارتفاع التكاليف وزيادة المخاطر.
وعزت الدراسة سبب زيادة اضطراب الرحلات الجوية في العالم إلى أن الهواء الدافئ الناجم عن انبعاثات الكربون، لافتة إلى أن الاختلال الشديد يتركز في شمال المحيط الأطلسي بنسبة 55% منذ عام 1979.
ودرس العلماء في جامعة ريدينغ في بريطانيا الاضطرابات الهوائية الصافية (وهي ظاهرة عدم الاستقرار في الجو والتغيرات غير المتوقعة في الحركة الهوائية)، والتي يصعب على الطيارين تجنبها.
ووجدوا أن الاضطرابات الشديدة زادت بنسبة 55% بين عامي 1979 و2020 على مسار شمال الأطلسي المزدحم عادة.
وأرجع العلماء هذه الزيادة في تغيرات سرعة الرياح على ارتفاعات عالية بسبب الهواء الأكثر دفئًا، والذي تتسبب به انبعاثات الكربون.