أزمة تغير المناخ تعصف بقطاع الطيران العالمي

أشارت دراسة إلى أن تغير المناخ يؤثر في الرحلات الجوية، إذ يعمل تيار الهواء النفاث السريع فوق المحيط الأطلسي على إطالة أوقات السفر، ويؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى تقليل الوزن الذي يمكن أن تحمله الطائرات.

اضطراب الرحلات الجوية

وأشارت دراسة جديدة، نشرتها صحيفة “الجارديان” البريطانية، إلى أن أزمة تغير المناخ قد تؤدي إلى مزيد من الاضطرابات أثناء الرحلات الجوية، ما يتسبب في ارتفاع التكاليف وزيادة المخاطر.

وعزت الدراسة سبب زيادة اضطراب الرحلات الجوية في العالم إلى أن الهواء الدافئ الناجم عن انبعاثات الكربون، لافتة إلى أن الاختلال الشديد يتركز في شمال المحيط الأطلسي بنسبة 55% منذ عام 1979.

أسباب الاضطرابات الجوية