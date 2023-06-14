أزمة على منصة ريديت بسبب احتجاجات على رفع الأسعار

توفر مواقع مثل “ريديت” الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها (API) للمطورين المستقلين الذين يرغبون في إنشاء تطبيق خاص بهم مرتبط بالخدمة.

الذكاء الاصطناعي

تعرضت منصة الدردشة “ريديت” لعطل كبير، الاثنين الماضي، فيما أبدى مطورون خارجيون اعتراضًا على رفع الشركة التي تتخذ مقرًّا في سان فرانسيسكو للرسوم المفروضة عليهم للنفاذ إلى بياناتها.

وترتبط الحادثة بالشغف الذي يثيره حاليًّا الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي تقنية تتطلب قواعد بيانات كبيرة، تشمل مثلًا نقاشات المستخدمين على الشبكات الاجتماعية.

قيمة الخدمات

وقال رئيس “ريديت” ستيف هوفمان في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز” في نيسان/ إبريل: “إن مجموعة بيانات ريديت لها قيمة كبيرة”، و”لا ينبغي أن نعطي كل هذه القيمة لأكبر الشركات في العالم مجانًا”.

وتوفر مواقع مثل “ريديت” الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها (API) للمطورين المستقلين الذين يرغبون في إنشاء تطبيق خاص بهم مرتبط بالخدمة.