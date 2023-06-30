أزمة لـ الإسماعيلي بعد التعادل مع أسوان

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دخل النادي الإسماعيلي في أزمة، وذلك بعد تعادله أمس مع نادي أسوان بهدف لكل فريق في الجولة الـ32 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.
وجاء تعادل الدراويش مع فريق أسوان، ليؤزم وضع النادي الأصفر الراغب في الهرب من الهبوط، خاصة أنه بين الإسماعيلي وأقرب مركز يؤدي للهبوط هو نقطتان فقط.
ويتواجد الدراويش في المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة، أما نادي أسوان فيملك 33 نقطة في المركز الـ14 في جدول الترتيب.
وسيواجه الدراويش فريق الأهلي مساء الأربعاء المقبل في الجولة الـ18 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة الدوري المصري.
وفي حال فاز الأهلي على الدراويش فإن موقف الأخير سيتعقد وسيكون قريبًا من الهبوط لدوري الدرجة الثانية المصري.