كشف الوكيل المساعد للسياسات والتشريعات بوكالة الضمان الاجتماعي والتمكين، الدكتور حمد الحماد، أسباب إيقاف المعاش عن 7300 مستفيد.

وقال الحماد خلال تصريحاته لنشرة الرابعة على قناة العربية: إنه تم إيقاف المعاش عن 7300 مستفيد، بسبب أنهم لم يقوموا بالتسجيل في المنصة الموحدة للتوظيف، وأن أهم أهداف الضمان الاجتماعي في السعودية هو تمكين المستفيدين من تحقيق الاستقلال المالي، والتحول لشخص منتج من خلال التأهيل والتدريب.

وأضاف الحماد: أن وزارة الموارد البشرية قدمت خططًا وفرص عمل مناسبة لعدد كبير من مستفيدي الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى تجاوز عدد الممكَّنين العام الماضي الـ100 ألف مستفيد.

وأشار إلى أن المستفيدين القادرين على العمل، أو القابلين للتأهيل، لم يلتزموا بالخطة التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ حينها قامت الوزارة بإرسال رسائل خلال فترة امتدت أربعة أشهر؛ لحث المستفيدين على الالتزام بخطة عمل الوزارة، والتقدم للبحث عن عمل، وإثبات الجدية.

إيقاف المعاش

وأردف: عند وصول التأكيد لعدم الالتزام بالإجراءات والسياسات المقررة لدى صندوق التنمية البشرية “هدف” لإثبات الجدية في البحث عن عمل تحتم على الوزارة حينها إيقاف المعاش عن هؤلاء المستفيدين تنفيذًا للفقرة الرابعة والفقرة الخامسة من المادة السابعة عشرة في نظام الضمان الاجتماعي.

استحقاق المعاش

وأوضح الحماد، أنه بعد قيام المستفيد بالتسجيل في المنصة، واستحقاقه المعاش، تبدأ الوزارة بتصنيف المستفيدين بناء على البيانات والمعلومات المتعلقة بحالة المستفيد الصحية والبدنية والاجتماعية على النحو الآتي: مستفيد قادر على العمل، ومستفيد قابل للتأهيل، ومستفيد غير قابل للتأهيل.

ولفت إلى أن المقصود من غير قابل للتأهيل: الحالات التي لا يمكن أن تمارس أيًّا من الأعمال التي تساهم في تحويل المستفيد إلى شخص منتج ومستقل ماليًّا، مثل كبار السن، أو المعاق إعاقة جعلت منه شخصًا غير قادر على العمل.

ولتحقيق أهداف الضمان الاجتماعي يُطلب من المستفيد القادر على العمل أو القابل للتأهيل الالتزام بخطة الوزارة؛ لتمكينه وتأهيله، وعند عدم ثبوت جدية المستفيد في الالتزام بالخطة حينها يتم إيقاف صرف المعاش له تنفيذًا للفقرة الرابعة والفقرة الخامسة من المادة السابعة عشرة في نظام الضمان الاجتماعي، حسبما ذكر الحماد.

جدية المستفيد

وأكمل: الوزارة تتحقق من ثبوت عدم جدية المستفيد في البحث عن العمل وفقًا لما يرد إليها من صندوق التنمية البشرية “هدف” بناء على الإجراءات والسياسات المقررة، مثل عدم تسجيل المستفيدين في المنصة الموحدة للتوظيف، والموافقة عليها، والإقرار على الالتزامات الواردة فيها. وجميع من تم إيقاف الصرف عنهم هم ممن أخلوا بهذه الفقرة؛ فلم يقوموا بالتسجيل في المنصة الموحدة للتوظيف، وكذلك عدم التجاوب والتواصل مع الصندوق أكثر من 3 مرات، أو التخلف عن حضور المقابلة الوظيفية لـ3 مرات، أو عدم قبول الفرص الوظيفية المعروضة للمستفيد لمدة 3 مرات.

جدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية قد أوقفت صرف معاشات الضمان الاجتماعي لأكثر من7300 مستفيد في دفعة الشهر الماضي، وتراوحت أعمارهم بين 18 و40 عامًا؛ لإخلالهم بشرط من شروط صرف المعاش.