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بعد حديث تقارير عن رفضه عرض الهلال

أسباب قبول ميسي لعرض إنتر ميامي الأمريكي

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٢ مساءً
أسباب قبول ميسي لعرض إنتر ميامي الأمريكي
المواطن - فريق التحرير

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أصبح الفريق الكروي الأول بنادي إنتر ميامي الأمريكي قريبًا من التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق.

وكان الهلال قاب قوسين أو أدنى من ضم النجم الأرجنتيني لكن تقارير أشارت إلى أن اللاعب الأرجنتيني حبذ الانتقال لنادي إنتر ميامي.

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إنتر ميامي وميسي

وذكرت الصحفية الإسبانية هيلينا كونديس أن النجم الأرجنتيني يرى أن الانضمام لنادي إنتر ميامي سيكون أفضل له بسبب رغبة زوجته أنتونيلا في العيش في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما ذكرت الصحفية أن ميسي يحبذ عرض ميامي بسبب إتاحة الفرصة له لإقامة شركة عقارات كبيرة في السوق الأفضل في العالم حاليًا بالمجال، بجانب تقديم النجم الأرجنتيني كواجهة للتسويق لاستضافة أمريكا لبطولة كوبا أمريكا عام 2024 وكأس العالم 2026.

حقيقة التكفل بالصفقة

وفي وقت سابق، نفى موسى الموسى رجل الأعمال وعضو الشرف الذهبي في الهلال ما تردد حول تكفله بمبالغ صفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال الموسى في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” : “جماهير الهلال الوفية، ظهرت شائعة بأنني تكفلت بصفقة الأسطورة ميسي، هذا خبر غير صحيح، وللتوضيح هناك مبادرة حكومية رائعة لاستقطاب كبار نجوم كرة القدم في العالم إلى الدوري السعودي ليصبح من أقوى 10 دوريات في العالم”.

وأضاف الموسى: ” وعليه آمل تحرى الدقة وأخذ الأخبار الصحيحة من المركز الإعلامي للنادي فهو المصدر الموثوق لكل ما يخص النادي، كما أؤكد التزامي بدعم جميع إدارات الهلال، لكل ما يخدم مصالح الكيان ويفرح جماهير النادي العظيمة”.

وكانت تقارير صحفية كشفت أن الهلال ينوي الإعلان عن التعاقد مع النجم الأرجنتيني مساء أمس الثلاثاء.

 

 

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