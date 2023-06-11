أسراب النحل تغزو سماء مانهاتن

أظهر مقطع فيديو على موقع تويتر أسراب من النحل تحلق بشكل كثيف في سماء مانهاتن أشهر مناطق مدينة نيويورك، وشوهدت الحشرات في الهواء وعلى جدران المباني المحيطة بالمكان، ما استدعى تدخل رجال الشرطة حتى لا يتعرض الموجودون في المكان للخطر.

سبب الظاهرة

وظهر مربو النحل أثناء محاولاتهم لتجنيب الناس الأذى عن طريق إعادة جمع أسراب النحل في صناديق خاصة، علمًا بأن إدارة شرطة نيويورك لديهم وحدة مخصصة لمربي النحل الذين يُؤتمنون على التقاط النحل بطريقة إنسانية ونقله عبر المدينة.

New York City was buzzing as a swarm of bees flew around a Manhattan block. The NYPD and beekeepers arrived and were able to contain them. 🐝 https://t.co/uvX1jdieFw pic.twitter.com/6XmHjgZtCU — ABC News (@ABC) June 10, 2023

وطوقت إدارة شرطة نيويورك جزءًا من تايمز سكوير في نيويورك لإزالة النحل بأمان، وحصد فيديو طريقة التعامل مع النحل على إشادات واسعة وقال أحد المستخدمين: يبدون مثل الرجال الخارقين، وقال آخر: عمل رائع في إنقاذ النحل.

على الرغم من عدم وجود تصريح رسمي، إلا أن هناك تكهنات بأن النحل خرج من الخلايا الخاصة به بعد أن أزعجه الضباب الدخاني الذي غطى نيويورك في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب حرائق الغابات في كندا.

حرائق الغابات في كندا

وأثارت الحرائق غير المسبوقة منذ سنوات طويلة في كندا، والتي تأكل غاباتها شرقا وغربا، حيرة وتساؤلات بشأن أسباب عدم قدرة الحكومة الكندية السيطرة عليها أو تحجيمها، رغم أن الحرائق أمر مكرر في البلاد، ووصفت هذه الحرائق رسميا بأنها صارت خارج السيطرة، حتى هددت البنية التحتية في كيبيك شرقا.

يعد اندلاع حرائق الغابات أمرًا شائعًا في الأقاليم الغربية لكندا، لكن النيران انتشرت بسرعة كبيرة هذا العام في شرق البلاد، مما يجعلها أسوأ بداية لموسم الحرائق على الإطلاق.