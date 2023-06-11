Icon

الأهلي مستعد لتقديم عقد لرياض محرز حتى 2026 Icon الجوازات تواصل تسهيل إجراءات الحجاج القادمين عبر منفذ جديدة عرعر Icon أسراب النحل تغزو سماء مانهاتن Icon تاليسكا: استفدت من احترافية كريستيانو رونالدو Icon ضبط 4 مخالفين يمنيين لترويج وتهريب المخدرات بصبيا وجازان Icon ضبط 65 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع Icon وفد هلالي في باريس لإنهاء صفقة نيمار Icon باحثون يطورون روبوتًا يتعرق عندما يشعر بالحر Icon الإصابة قد تبعد دي بروين لـ3 أشهر Icon حزن في مصر بعد وفاة فايزة واصف نجمة برنامج حياتي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
استدعى الأمر تدخل رجال الشرطة

أسراب النحل تغزو سماء مانهاتن

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٩ مساءً
أسراب النحل تغزو سماء مانهاتن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أظهر مقطع فيديو على موقع تويتر أسراب من النحل تحلق بشكل كثيف في سماء مانهاتن أشهر مناطق مدينة نيويورك، وشوهدت الحشرات في الهواء وعلى جدران المباني المحيطة بالمكان، ما استدعى تدخل رجال الشرطة حتى لا يتعرض الموجودون في المكان للخطر.

سبب الظاهرة

وظهر مربو النحل أثناء محاولاتهم لتجنيب الناس الأذى عن طريق إعادة جمع أسراب النحل في صناديق خاصة، علمًا بأن إدارة شرطة نيويورك لديهم وحدة مخصصة لمربي النحل الذين يُؤتمنون على التقاط النحل بطريقة إنسانية ونقله عبر المدينة.

قد يهمّك أيضاً
طلائع حجاج كوت ديفوار المستفيدون من مبادرة طريق مكة يصلون المدينة المنورة

طلائع حجاج كوت ديفوار المستفيدون من مبادرة طريق مكة يصلون المدينة المنورة

جولات الفجر تضبط حالات اشتباه بالتستر في أسواق العزيزية بالرياض

جولات الفجر تضبط حالات اشتباه بالتستر في أسواق العزيزية بالرياض

وطوقت إدارة شرطة نيويورك جزءًا من تايمز سكوير في نيويورك لإزالة النحل بأمان، وحصد فيديو طريقة التعامل مع النحل على إشادات واسعة وقال أحد المستخدمين: يبدون مثل الرجال الخارقين، وقال آخر: عمل رائع في إنقاذ النحل.

على الرغم من عدم وجود تصريح رسمي، إلا أن هناك تكهنات بأن النحل خرج من الخلايا الخاصة به بعد أن أزعجه الضباب الدخاني الذي غطى نيويورك في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب حرائق الغابات في كندا.

أسراب النحل تغزو سماء مانهاتن الأمريكية

حرائق الغابات في كندا

وأثارت الحرائق غير المسبوقة منذ سنوات طويلة في كندا، والتي تأكل غاباتها شرقا وغربا، حيرة وتساؤلات بشأن أسباب عدم قدرة الحكومة الكندية السيطرة عليها أو تحجيمها، رغم أن الحرائق أمر مكرر في البلاد، ووصفت هذه الحرائق رسميا بأنها صارت خارج السيطرة، حتى هددت البنية التحتية في كيبيك شرقا.

يعد اندلاع حرائق الغابات أمرًا شائعًا في الأقاليم الغربية لكندا، لكن النيران انتشرت بسرعة كبيرة هذا العام في شرق البلاد، مما يجعلها أسوأ بداية لموسم الحرائق على الإطلاق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى الملاحة الجوية في 3 مدن
وظائف

وظائف شاغرة لدى الملاحة الجوية في 3...

وظائف
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 205 ريالات
السوق

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق
تعليق كعكي على الاقتراب من ضم بنزيما
الرياضة

تعليق كعكي على الاقتراب من ضم بنزيما

الرياضة
أمانة جدة تلغي عقد استثمار شاطئ أبحر بعد رصد مخالفات
السعودية اليوم

أمانة جدة تلغي عقد استثمار شاطئ أبحر...

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
الأمن العام : اسألوا عن المستندات اللازمة قبل استثمار أموالكم
السعودية اليوم

الأمن العام : اسألوا عن المستندات اللازمة...

السعودية اليوم
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات
السوق

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق
التشكيل المتوقع لـ قمة الهلال والاتحاد الحاسمة
الرياضة

التشكيل المتوقع لـ قمة الهلال والاتحاد الحاسمة

الرياضة