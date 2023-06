أسراب النحل تغزو سماء مانهاتن

أظهر مقطع فيديو على موقع تويتر أسراب من النحل تحلق بشكل كثيف في سماء مانهاتن أشهر مناطق مدينة نيويورك، وشوهدت الحشرات في الهواء وعلى جدران المباني المحيطة بالمكان، ما استدعى تدخل رجال الشرطة حتى لا يتعرض الموجودون في المكان للخطر.

وظهر مربو النحل أثناء محاولاتهم لتجنيب الناس الأذى عن طريق إعادة جمع أسراب النحل في صناديق خاصة، علمًا بأن إدارة شرطة نيويورك لديهم وحدة مخصصة لمربي النحل الذين يُؤتمنون على التقاط النحل بطريقة إنسانية ونقله عبر المدينة.

New York City was buzzing as a swarm of bees flew around a Manhattan block. The NYPD and beekeepers arrived and were able to contain them. 🐝 https://t.co/uvX1jdieFw pic.twitter.com/6XmHjgZtCU

