تنظيف أكثر من 10 آلاف عبارة تحسبًا لأمطار موسم الحج متابعات وتغطيات متنوعة بمناسبة عيد الأضحى على MBC1 أسعار الأضاحي في حائل النعيمي بـ2200 ريال والنجدي وصل 2800 ريال موعد مباريات اليوم بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا بلدية المذنب تكثف جولاتها الرقابية خلال عيد الأضحى المبارك رقم قياسي جديد لـ ميناء الملك عبدالعزيز في مناولة الحاويات النمطية سعود الطبية: احتفلوا بالعيد ولا تغفلوا عن أطفالكم أرقام تُزين مسيرة رامي ربيعة مع الأهلي أعراض تنذر بالتسمم الغذائي 76 ألف مستفيد من الخدمات العلاجية في مكة والمدينة
تشهد أسواق المواشي بمنطقة حائل مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، نشاطًا وحركة شرائية مكثفة للأضاحي، حيث يتواجد التجار ومربو المواشي والذي من جهتهم يعرضون مواشيهم وسط إقبال من المواطنين والمقيمين على شراء الأضاحي.
ورصدت وكالة الأنباء السعودية في جولة ميدانية اليوم، حركة السوق ووفرة المواشي بحائل بجميع أنواعها مثل الخروف “النعيمي” حيث تتراوح أسعاره من 1500 إلى 2200 ريال و”النجدي” من 1700 إلى 2800 ريال.
وأوضح عدد من مربي الماشية أنه لابد من أن يتأكد المشترى من سلامة الأضحية قبل شرائها من العيوب التي تبطلها، وأن يأخذوا وقتاً كافياً لمعاينة الأضاحي، والبحث عن أجودها.