أسعار الخرفان وأفضل أنواع الأضاحي في السعودية

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مع دخول عيد الأضحى، تحدث الشيف أبو عناد عن أسعار الخرفان، بالأسواق العامة، وعن أفضل أنواع الأضاحي.
وتحدث أبو عناد في تصريحات تلفزيونية لقناة الرسالة قائلًا: أنا بالعادة أختار أُضحيتي من الأسواق العامة.
وأردف الشيف: أبحث بالأسواق عن الأضاحي من عمر 6 أشهر وزيادة، ودائمًا أبحث عن الكبش.
وأردف أبو عناد: أسعار الكبش في الأسواق تتراوح بين 2000 إلى 2500 ريال، على حسب حجمه من 90 كيلو إلى 100 و115 كيلو جرامًا، وأن يكون تربى على رعاة في أماكن معينة.
وتابع: وهذا بأن يكون الكبش أو غيره من الأضاحي “ضربتها الشمس” كما نقول في البدو.
واسترسل: فالأضحية التي ضربتها الشمس تكون مناعتها ولحومها مختلفة جدًّا عن تربية الأحواش وغيره.
واختتم بقوله: إنه يتجه دائمًا إلى الكبش؛ لأنه أفضل وإذا لم يتواجد فالأفضل البحث عن الأكبر حجمًا، سواء كان حوارًا أو الأنعام من البقر وغيره.