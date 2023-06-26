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أسعار الخرفان وأفضل أنواع الأضاحي في السعودية

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٧ صباحاً
أسعار الخرفان وأفضل أنواع الأضاحي في السعودية
المواطن - فريق التحرير

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مع دخول عيد الأضحى، تحدث الشيف أبو عناد عن أسعار الخرفان، بالأسواق العامة، وعن أفضل أنواع الأضاحي.

أسعار الأضاحي

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أفضل الأضاحي

وتحدث أبو عناد في تصريحات تلفزيونية لقناة الرسالة قائلًا: أنا بالعادة أختار أُضحيتي من الأسواق العامة.

وأردف الشيف: أبحث بالأسواق عن الأضاحي من عمر 6 أشهر وزيادة، ودائمًا أبحث عن الكبش.

تصريح ذبح الأضاحي

أسعار الأضاحي

وأردف أبو عناد: أسعار الكبش في الأسواق تتراوح بين 2000 إلى 2500 ريال، على حسب حجمه من 90 كيلو إلى 100 و115 كيلو جرامًا، وأن يكون تربى على رعاة في أماكن معينة.

وتابع: وهذا بأن يكون الكبش أو غيره من الأضاحي “ضربتها الشمس” كما نقول في البدو.

الأكبر حجمًا

واسترسل: فالأضحية التي ضربتها الشمس تكون مناعتها ولحومها مختلفة جدًّا عن تربية الأحواش وغيره.

واختتم بقوله: إنه يتجه دائمًا إلى الكبش؛ لأنه أفضل وإذا لم يتواجد فالأفضل البحث عن الأكبر حجمًا، سواء كان حوارًا أو الأنعام من البقر وغيره.

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