أسعار الخرفان وأفضل أنواع الأضاحي في السعودية

مع دخول عيد الأضحى، تحدث الشيف أبو عناد عن أسعار الخرفان، بالأسواق العامة، وعن أفضل أنواع الأضاحي.

أفضل الأضاحي

وتحدث أبو عناد في تصريحات تلفزيونية لقناة الرسالة قائلًا: أنا بالعادة أختار أُضحيتي من الأسواق العامة.

وأردف الشيف: أبحث بالأسواق عن الأضاحي من عمر 6 أشهر وزيادة، ودائمًا أبحث عن الكبش.

أسعار الأضاحي

وأردف أبو عناد: أسعار الكبش في الأسواق تتراوح بين 2000 إلى 2500 ريال، على حسب حجمه من 90 كيلو إلى 100 و115 كيلو جرامًا، وأن يكون تربى على رعاة في أماكن معينة.

وتابع: وهذا بأن يكون الكبش أو غيره من الأضاحي “ضربتها الشمس” كما نقول في البدو.

الأكبر حجمًا

واسترسل: فالأضحية التي ضربتها الشمس تكون مناعتها ولحومها مختلفة جدًّا عن تربية الأحواش وغيره.

واختتم بقوله: إنه يتجه دائمًا إلى الكبش؛ لأنه أفضل وإذا لم يتواجد فالأفضل البحث عن الأكبر حجمًا، سواء كان حوارًا أو الأنعام من البقر وغيره.