أسعار الذهب محلياً وعالمياً

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم السبت، ارتفاعا طفيفا مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 236.07 ريال، أي ما يعادل نحو 62.95 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 216.40 ريال، 57.71 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 206.56 ريال، أي ما يعادل نحو 55.08 دولار، وعيار 18 وصل إلى 177.05 ريال، أي ما يعادل نحو 47.21 دولار.
وأما عن أسعار الذهب عالمياً، فقد ارتفع سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات اليوم السبت بقيمة 3 دولارات بالمقارنة بسعر أمس في بورصات الذهب العالمية، بالمقارنة بسعر أمس الجمعة، لتباع أونصة الذهب الآن بـ 1958 دولارًا، و1956 دولارًا في حالة الشراء.