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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫00834 مقابل الريال الواحد 0٫24950
الدولار: 3٫75067 مقابل الريال الواحد 0٫26662
درهم إماراتي: 1٫02117 مقابل الريال الواحد 0٫97927
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74814
دينار أردني: 5٫28791 مقابل الريال الواحد 0٫18911
دينار كويتي: 12٫19448 مقابل الريال الواحد 0٫08201
دينار بحريني: 9٫94885 مقابل الريال الواحد 0٫10052
الريال القطري: 1٫03012 مقابل الريال الواحد 0٫97076
الدرهم المغربي: 0٫36950 مقابل الريال الواحد 2٫70903
الجنيه المصري: 0٫12139 مقابل الريال الواحد 8٫23888