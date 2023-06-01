تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات الأجنبية

اليورو: 4٫00834 مقابل الريال الواحد 0٫24950

الدولار: 3٫75067 مقابل الريال الواحد 0٫26662

درهم إماراتي: 1٫02117 مقابل الريال الواحد 0٫97927

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74814

دينار أردني: 5٫28791 مقابل الريال الواحد 0٫18911

دينار كويتي: 12٫19448 مقابل الريال الواحد 0٫08201

دينار بحريني: 9٫94885 مقابل الريال الواحد 0٫10052

الريال القطري: 1٫03012 مقابل الريال الواحد 0٫97076

الدرهم المغربي: 0٫36950 مقابل الريال الواحد 2٫70903

الجنيه المصري: 0٫12139 مقابل الريال الواحد 8٫23888