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تباينت أسعار العملات الأجنبية، بمختلف أنواعها اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫02250 مقابل الريال الواحد 0٫24858
الدولار: 3٫75075 مقابل الريال الواحد 0٫26661
درهم إماراتي: 1٫02120 مقابل الريال الواحد 0٫97924
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74660
دينار أردني: 5٫28803 مقابل الريال الواحد 0٫18911
دينار كويتي: 12٫21471 مقابل الريال الواحد 0٫08201
دينار بحريني: 9٫96648 مقابل الريال الواحد 0٫10034
الريال القطري : 1٫03014 مقابل الريال الواحد 0٫97074
الدرهم المغربي: 0٫36842 مقابل الريال الواحد 2٫71694
الجنيه المصري: 0٫12159 مقابل الريال الواحد 8٫22421