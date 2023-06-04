تباينت أسعار العملات الأجنبية، بمختلف أنواعها اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

العملات الأجنبية

اليورو: 4٫02250 مقابل الريال الواحد 0٫24858

الدولار: 3٫75075 مقابل الريال الواحد 0٫26661

درهم إماراتي: 1٫02120 مقابل الريال الواحد 0٫97924

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74660

دينار أردني: 5٫28803 مقابل الريال الواحد 0٫18911

دينار كويتي: 12٫21471 مقابل الريال الواحد 0٫08201

دينار بحريني: 9٫96648 مقابل الريال الواحد 0٫10034

الريال القطري : 1٫03014 مقابل الريال الواحد 0٫97074

الدرهم المغربي: 0٫36842 مقابل الريال الواحد 2٫71694

الجنيه المصري: 0٫12159 مقابل الريال الواحد 8٫22421