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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫01366 مقابل الريال الواحد 0٫24915
الدولار: 3٫75110 مقابل الريال الواحد 0٫26659
درهم إماراتي: 1٫02129 مقابل الريال الواحد 0٫97915
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74042
دينار أردني: 5٫28852 مقابل الريال الواحد 0٫18909
دينار كويتي: 12٫13195 مقابل الريال الواحد 0٫08200
دينار بحريني: 9٫89248 مقابل الريال الواحد 0٫10119
الريال القطري: 1٫03024 مقابل الريال الواحد 0٫97065
الدرهم المغربي: 0٫36734 مقابل الريال الواحد 2٫72490
الجنيه المصري: 0٫12064 مقابل الريال الواحد 8٫28939