تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات

اليورو: 4٫01366 مقابل الريال الواحد 0٫24915

الدولار: 3٫75110 مقابل الريال الواحد 0٫26659

درهم إماراتي: 1٫02129 مقابل الريال الواحد 0٫97915

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74042

دينار أردني: 5٫28852 مقابل الريال الواحد 0٫18909

دينار كويتي: 12٫13195 مقابل الريال الواحد 0٫08200

دينار بحريني: 9٫89248 مقابل الريال الواحد 0٫10119

الريال القطري: 1٫03024 مقابل الريال الواحد 0٫97065

الدرهم المغربي: 0٫36734 مقابل الريال الواحد 2٫72490

الجنيه المصري: 0٫12064 مقابل الريال الواحد 8٫28939