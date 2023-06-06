تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

العملات الأجنبية

اليورو: 4٫01946 مقابل الريال الواحد 0٫24880

الدولار: 3٫75016 مقابل الريال الواحد 0٫26666

درهم إماراتي: 1٫02104 مقابل الريال الواحد 0٫97940

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74376

دينار أردني: 5٫28720 مقابل الريال الواحد 0٫18914

دينار كويتي: 12٫18766 مقابل الريال الواحد 0٫08205

دينار بحريني: 9٫94632 مقابل الريال الواحد 0٫10055

الريال القطري: 1٫03012 مقابل الريال الواحد 0٫97076

الدرهم المغربي: 0٫37088 مقابل الريال الواحد 2٫69891

الجنيه المصري: 0٫12177 مقابل الريال الواحد 8٫21210