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تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫01527 مقابل الريال الواحد 0٫24904
الدولار: 3٫75010 مقابل الريال الواحد 0٫26666
درهم إماراتي: 1٫02099 مقابل الريال الواحد 0٫97944
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫75822
دينار أردني: 5٫28636 مقابل الريال الواحد 0٫18917
دينار كويتي: 12٫18774 مقابل الريال الواحد 0٫08205
دينار بحريني: 9٫94658 مقابل الريال الواحد 0٫10054
الريال القطري: 1٫02996 مقابل الريال الواحد 0٫97091
الدرهم المغربي: 0٫36757 مقابل الريال الواحد 2٫72322
الجنيه المصري: 0٫12117 مقابل الريال الواحد 8٫25307