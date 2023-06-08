تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

العملات الأجنبية

اليورو: 4٫01527 مقابل الريال الواحد 0٫24904

الدولار: 3٫75010 مقابل الريال الواحد 0٫26666

درهم إماراتي: 1٫02099 مقابل الريال الواحد 0٫97944

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫75822

دينار أردني: 5٫28636 مقابل الريال الواحد 0٫18917

دينار كويتي: 12٫18774 مقابل الريال الواحد 0٫08205

دينار بحريني: 9٫94658 مقابل الريال الواحد 0٫10054

الريال القطري: 1٫02996 مقابل الريال الواحد 0٫97091

الدرهم المغربي: 0٫36757 مقابل الريال الواحد 2٫72322

الجنيه المصري: 0٫12117 مقابل الريال الواحد 8٫25307