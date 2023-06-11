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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫03336 مقابل الريال الواحد 0٫24766
الدولار: 3٫75074 مقابل الريال الواحد 0٫26661
درهم إماراتي: 1٫02116 مقابل الريال الواحد 0٫97927
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74686
دينار أردني: 5٫28726 مقابل الريال الواحد 0٫18914
دينار كويتي: 12٫22355 مقابل الريال الواحد 0٫08192
دينار بحريني: 9٫96304 مقابل الريال الواحد 0٫10047
الريال القطري: 1٫03014 مقابل الريال الواحد 0٫97074
الدرهم المغربي: 0٫37273 مقابل الريال الواحد 2٫68553
الجنيه المصري: 0٫12137 مقابل الريال الواحد 8٫23902