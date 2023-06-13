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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٢ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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أسعار العملات

اليورو: 4٫04194 مقابل الريال الواحد 0٫24740

الدولار: 3٫74993 مقابل الريال الواحد 0٫26667

درهم إماراتي: 1٫02097 مقابل الريال الواحد 0٫97946

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫76125

دينار أردني: 5٫28636 مقابل الريال الواحد 0٫18917

دينار كويتي: 12٫18774 مقابل الريال الواحد 0٫08205

دينار بحريني: 9٫94658 مقابل الريال الواحد 0٫10054

الريال القطري: 1٫03006 مقابل الريال الواحد 0٫97082

الدرهم المغربي: 0٫36757 مقابل الريال الواحد 2٫72322

الجنيه المصري: 0٫12117 مقابل الريال الواحد 8٫25307

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