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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫04194 مقابل الريال الواحد 0٫24740
الدولار: 3٫74993 مقابل الريال الواحد 0٫26667
درهم إماراتي: 1٫02097 مقابل الريال الواحد 0٫97946
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫76125
دينار أردني: 5٫28636 مقابل الريال الواحد 0٫18917
دينار كويتي: 12٫18774 مقابل الريال الواحد 0٫08205
دينار بحريني: 9٫94658 مقابل الريال الواحد 0٫10054
الريال القطري: 1٫03006 مقابل الريال الواحد 0٫97082
الدرهم المغربي: 0٫36757 مقابل الريال الواحد 2٫72322
الجنيه المصري: 0٫12117 مقابل الريال الواحد 8٫25307