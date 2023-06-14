وظائف إدارية وتقنية وهندسية بهيئة تنمية الصادرات إطلاق شعار وكالة الفضاء السعودية بتوجيه الملك سلمان.. ولي العهد يتوجه إلى فرنسا في زيارة رسمية أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم طرح لوحات إلكترونية مميزة عبر أبشر لمدة يومين أمطار وبرد وسحب رعدية على 4 مناطق فرار 9ر1 مليون سوداني منذ اندلاع العنف مبادرة طريق مكة بالمغرب تواصل أعمالها لتقديم أفضل الخدمات للحجاج الجفاف يفاقم أزمة طريق التجارة العالمي بقناة بنما تعطل بعض خدمات أمازون السحابية
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫04841 مقابل الريال الواحد 0٫24701
الدولار: 3٫75042 مقابل الريال الواحد 0٫26664
درهم إماراتي: 1٫02111 مقابل الريال الواحد 0٫97933
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫76125
دينار أردني: 5٫28636 مقابل الريال الواحد 0٫18917
دينار كويتي: 12٫18774 مقابل الريال الواحد 0٫08205
دينار بحريني: 9٫94658 مقابل الريال الواحد 0٫10054
الريال القطري: 1٫03006 مقابل الريال الواحد 0٫97082
الدرهم المغربي:0٫36757 مقابل الريال الواحد 2٫72322
الجنيه المصري: 0٫12136 مقابل الريال الواحد 8٫24002