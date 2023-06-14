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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٤ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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العملات الأجنبية

اليورو: 4٫04841 مقابل الريال الواحد 0٫24701

الدولار: 3٫75042 مقابل الريال الواحد 0٫26664

درهم إماراتي: 1٫02111 مقابل الريال الواحد 0٫97933

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫76125

دينار أردني: 5٫28636 مقابل الريال الواحد 0٫18917

دينار كويتي: 12٫18774 مقابل الريال الواحد 0٫08205

دينار بحريني: 9٫94658 مقابل الريال الواحد 0٫10054

الريال القطري: 1٫03006 مقابل الريال الواحد 0٫97082

الدرهم المغربي:0٫36757 مقابل الريال الواحد 2٫72322

الجنيه المصري: 0٫12136 مقابل الريال الواحد 8٫24002

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