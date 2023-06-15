أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 203 ريالات للجرام أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة بمعظم المناطق إيطاليا تودع برلسكوني بالدموع في جنازة مهيبة حضرها الآلاف مدير مشرحة كلية الطب بجامعة هارفرد متهم بسرقة أعضاء بحضور ولي العهد.. حفل استقبال في باريس لـ179 دولة ضمن أعمال ملف إكسبو الرياض 2030 ترامب يوجه رسالة قاسية لشبكة سي إن إن الرفاعي: اللغة الإنجليزية تهدد ترشح قائمة مسلي آل معمر وإجادتها تشمل الرئيس والأعضاء البرهان: قوات الدعم السريع اغتالت والي غرب دارفور تخريج الدورة الرابعة من كلية الملك عبدالله للقيادة والأركان
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫05500 مقابل الريال الواحد 0٫24657
الدولار: 3٫75025 مقابل الريال الواحد 0٫26665
درهم إماراتي: 1٫02109 مقابل الريال الواحد 0٫97935
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫75548
دينار أردني: 5٫28658 مقابل الريال الواحد 0٫18916
دينار كويتي: 12٫20853 مقابل الريال الواحد 0٫08191
دينار بحريني: 9٫94939 مقابل الريال الواحد 0٫10051
الريال القطري: 1٫03001 مقابل الريال الواحد 0٫97087
الدرهم المغربي: 0٫37248 مقابل الريال الواحد 2٫68474
الجنيه المصري: 0٫12137 مقابل الريال الواحد 8٫23979