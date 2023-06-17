تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت:

أسعار العملات الأجنبية

اليورو:4٫11137 مقابل الريال الواحد 0٫24333

الدولار: 3٫74937 مقابل الريال الواحد 0٫26671

درهم إماراتي: 1٫02082 مقابل الريال الواحد 0٫97961

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫77118

دينار أردني: 5٫28534 مقابل الريال الواحد 0٫18921

دينار كويتي: 12٫25275 مقابل الريال الواحد 0٫08184

دينار بحريني: 9٫94939 مقابل الريال الواحد 0٫10051

الريال القطري:1٫02976 مقابل الريال الواحد 0٫97110

الدرهم المغربي:0٫37516 مقابل الريال الواحد 2٫66551

الجنيه المصري: 0٫12168 مقابل الريال الواحد 8٫21842