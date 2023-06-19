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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٤ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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أسعار العملات الأجنبية

اليورو:4٫10223 مقابل الريال الواحد 0٫24376

الدولار: 3٫75085 مقابل الريال الواحد 0٫26661

درهم إماراتي: 1٫02122 مقابل الريال الواحد 0٫97922

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫77118

دينار أردني: 5٫28534 مقابل الريال الواحد 0٫18921

دينار كويتي: 12٫25275 مقابل الريال الواحد 0٫08184

دينار بحريني: 9٫94939 مقابل الريال الواحد 0٫10051

الريال القطري:1٫02976 مقابل الريال الواحد 0٫97110

الدرهم المغربي:0٫37687 مقابل الريال الواحد 2٫65602

الجنيه المصري: 0٫12141 مقابل الريال الواحد 8٫23675

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