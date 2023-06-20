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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٥ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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أسعار العملات

اليورو: 4٫09646 مقابل الريال الواحد 0٫24411

الدولار: 3٫75079 مقابل الريال الواحد 0٫26661

درهم إماراتي: 1٫02118 مقابل الريال الواحد 0٫97926

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫77118

دينار أردني: 5٫28534 مقابل الريال الواحد 0٫18921

دينار كويتي: 12٫25275 مقابل الريال الواحد 0٫08184

دينار بحريني: 9٫94939 مقابل الريال الواحد 0٫10051

الريال القطري: 1٫02976 مقابل الريال الواحد 2٫66453

الدرهم المغربي: 0٫37567 مقابل الريال الواحد 2٫66551

الجنيه المصري: 0٫12138 مقابل الريال الواحد 8٫23864

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