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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫09646 مقابل الريال الواحد 0٫24411
الدولار: 3٫75079 مقابل الريال الواحد 0٫26661
درهم إماراتي: 1٫02118 مقابل الريال الواحد 0٫97926
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫77118
دينار أردني: 5٫28534 مقابل الريال الواحد 0٫18921
دينار كويتي: 12٫25275 مقابل الريال الواحد 0٫08184
دينار بحريني: 9٫94939 مقابل الريال الواحد 0٫10051
الريال القطري: 1٫02976 مقابل الريال الواحد 2٫66453
الدرهم المغربي: 0٫37567 مقابل الريال الواحد 2٫66551
الجنيه المصري: 0٫12138 مقابل الريال الواحد 8٫23864