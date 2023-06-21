أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأربعاء

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫09470 مقابل الريال الواحد 0٫24422
الدولار: 3٫75082 مقابل الريال الواحد 0٫26662
درهم إماراتي: 1٫02121 مقابل الريال الواحد 0٫97926
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74757
دينار أردني: 5٫28534 مقابل الريال الواحد 0٫18921
دينار كويتي: 12٫25275 مقابل الريال الواحد 0٫08184
دينار بحريني: 9٫94939 مقابل الريال الواحد 0٫10051
الريال القطري:1٫02976 مقابل الريال الواحد 2٫66453
الدرهم المغربي:0٫37567 مقابل الريال الواحد 2٫66551
الجنيه المصري: 0٫12141 مقابل الريال الواحد 8٫23671