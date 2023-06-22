أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫12398 مقابل الريال الواحد 0٫24248
الدولار: 3٫75147 مقابل الريال الواحد 0٫26656
درهم إماراتي: 1٫02139 مقابل الريال الواحد 0٫97906
ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫72056
دينار أردني: 5٫28534 مقابل الريال الواحد 0٫18921
دينار كويتي: 12٫25275 مقابل الريال الواحد 0٫08184
دينار بحريني: 9٫94939 مقابل الريال الواحد 0٫10051
الريال القطري: 1٫03034 مقابل الريال الواحد 0٫97055
الدرهم المغربي: 0٫37873 مقابل الريال الواحد 2٫64294
الجنيه المصري: 0٫12141 مقابل الريال الواحد 8٫23606