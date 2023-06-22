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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٦ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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العملات الأجنبية

اليورو: 4٫12398 مقابل الريال الواحد 0٫24248

الدولار: 3٫75147 مقابل الريال الواحد 0٫26656

درهم إماراتي: 1٫02139 مقابل الريال الواحد 0٫97906

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫72056

دينار أردني: 5٫28534 مقابل الريال الواحد 0٫18921

دينار كويتي: 12٫25275 مقابل الريال الواحد 0٫08184

دينار بحريني: 9٫94939 مقابل الريال الواحد 0٫10051

الريال القطري: 1٫03034 مقابل الريال الواحد 0٫97055

الدرهم المغربي: 0٫37873 مقابل الريال الواحد 2٫64294

الجنيه المصري: 0٫12141 مقابل الريال الواحد 8٫23606

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