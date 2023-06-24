أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫10167 مقابل الريال الواحد 0٫24387
الدولار: 3٫75112 مقابل الريال الواحد 0٫26659
درهم إماراتي: 1٫02130 مقابل الريال الواحد 0٫97915
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74000
دينار أردني: 5٫28666 مقابل الريال الواحد 0٫18916
دينار كويتي: 12٫20795 مقابل الريال الواحد 0٫08191
دينار بحريني: 9٫94939 مقابل الريال الواحد 0٫10051
الريال القطري:1٫03025 مقابل الريال الواحد 0٫97064
الدرهم المغربي:0٫37528 مقابل الريال الواحد 2٫66467
الجنيه المصري: 0٫12189 مقابل الريال الواحد 8٫20396