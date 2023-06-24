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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت

السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٤ مساءً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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العملات الأجنبية

اليورو: 4٫10167 مقابل الريال الواحد 0٫24387

الدولار: 3٫75112 مقابل الريال الواحد 0٫26659

درهم إماراتي: 1٫02130 مقابل الريال الواحد 0٫97915

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74000

دينار أردني: 5٫28666 مقابل الريال الواحد 0٫18916

دينار كويتي: 12٫20795 مقابل الريال الواحد 0٫08191

دينار بحريني: 9٫94939 مقابل الريال الواحد 0٫10051

الريال القطري:1٫03025 مقابل الريال الواحد 0٫97064

الدرهم المغربي:0٫37528 مقابل الريال الواحد 2٫66467

الجنيه المصري: 0٫12189 مقابل الريال الواحد 8٫20396

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