أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫10036 مقابل الريال الواحد 0٫24393
الدولار: 3٫75027 مقابل الريال الواحد 0٫26665
درهم إماراتي: 1٫02107 مقابل الريال الواحد 0٫97937
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74000
دينار أردني: 5٫28666 مقابل الريال الواحد 0٫18916
دينار كويتي: 12٫20795 مقابل الريال الواحد 0٫08191
دينار بحريني: 9٫94939 مقابل الريال الواحد 0٫10051
الريال القطري:1٫03025 مقابل الريال الواحد 0٫97064
الدرهم المغربي: 0٫37924 مقابل الريال الواحد 2٫66467
الجنيه المصري: 0٫12186 مقابل الريال الواحد 8٫20582