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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٠ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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أسعار العملات الأجنبية

اليورو: 4٫10036 مقابل الريال الواحد 0٫24393

الدولار: 3٫75027 مقابل الريال الواحد 0٫26665

درهم إماراتي: 1٫02107 مقابل الريال الواحد 0٫97937

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74000

دينار أردني: 5٫28666 مقابل الريال الواحد 0٫18916

دينار كويتي: 12٫20795 مقابل الريال الواحد 0٫08191

دينار بحريني: 9٫94939 مقابل الريال الواحد 0٫10051

الريال القطري:1٫03025 مقابل الريال الواحد 0٫97064

الدرهم المغربي: 0٫37924 مقابل الريال الواحد 2٫66467

الجنيه المصري: 0٫12186 مقابل الريال الواحد 8٫20582

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