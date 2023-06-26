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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٥ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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أسعار العملات الأجنبية

اليورو: 4٫09140 مقابل الريال الواحد 0٫24446

الدولار: 3٫75027 مقابل الريال الواحد 0٫26665

درهم إماراتي: 1٫02107 مقابل الريال الواحد 0٫97937

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74000

دينار أردني: 5٫28666 مقابل الريال الواحد 0٫18916

دينار كويتي: 12٫20795 مقابل الريال الواحد 0٫08191

دينار بحريني: 9٫94939 مقابل الريال الواحد 0٫10051

الريال القطري: 1٫03025 مقابل الريال الواحد 0٫97064

الدرهم المغربي: 0٫37924 مقابل الريال الواحد 2٫66467

الجنيه المصري: 0٫12186 مقابل الريال الواحد 8٫20582

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