ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 203 ريالات أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين إخماد حريق في ناقلة وقود على طريق الدمام السريع وظائف إدارية شاغرة في البنك الإسلامي وظائف شاغرة للجنسين في جمعية تأهيل وظائف شاغرة في مصرف الراجحي وظائف شاغرة بفروع شركة Baker Hughes لأول مرة.. تقديم السقيا البارد عبر برادات رقمية للحجاج بالمشاعر المقدسة وظائف شاغرة لدى مجموعة التركي بدء توافد الحجاج إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫09140 مقابل الريال الواحد 0٫24446
الدولار: 3٫75027 مقابل الريال الواحد 0٫26665
درهم إماراتي: 1٫02107 مقابل الريال الواحد 0٫97937
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74000
دينار أردني: 5٫28666 مقابل الريال الواحد 0٫18916
دينار كويتي: 12٫20795 مقابل الريال الواحد 0٫08191
دينار بحريني: 9٫94939 مقابل الريال الواحد 0٫10051
الريال القطري: 1٫03025 مقابل الريال الواحد 0٫97064
الدرهم المغربي: 0٫37924 مقابل الريال الواحد 2٫66467
الجنيه المصري: 0٫12186 مقابل الريال الواحد 8٫20582