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سجلت ارتفاعًا قياسيًا في تكلفة العقود الآجلة

أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 307 دولارات

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٣ مساءً
أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 307 دولارات
المواطن - فريق التحرير

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ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بعد ظهر اليوم الاثنين بأكثر من 16%، متجاوزة سعر 300 دولار لكل ألف متر مكعب، بحسب ما أوضحت بيانات بورصة لندن.

وقالت إن تكلفة العقود الآجلة للغاز في أوروبا ارتفعت بمعدل نمو فاق الـ16%، ليتجاوز سعر كل ألف متر مكعب من الغاز الـ 300 دولار، وبحسب مؤشر TTF (أكبر مركز في أوروبا)، افتتحت العقود الآجلة لشهر يوليو التداول عند 265.5 دولارًا لكل ألف متر مكعب، بارتفاع 0.8%، ثم أصبحت تكلف 307.4 دولارات، بارتفاع 16.7%.

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وتعتمد ديناميكيات عروض الأسعار على السعر المقدر ليوم التداول السابق، والذي سجل 263.3 دولارًا لكل ألف متر مكعب.

أسعار الغاز

وتراجعت أسعار الغاز منذ نهاية العام الماضي وصولا إلى الـ 25 مايو الماضي، لأدنى مستوياتها منذ عامين، حيث انخفضت لأقل من 300 دولار لكل ألف متر مكعب.

أسعار الغاز في أوروبا تسجل ارتفاعًا قياسيًا جديدًا

ويعتبر هذا التراجع أقل بنحو 13 مرة مقارنة بالأرقام القياسية المسجلة في بداية فصل الربيع من العام الماضي، حيث وصلت إلى 3892 دولارًا لكل ألف متر مكعب.

احتياطات كافية

وانخفض سعر الغاز في البورصة الأوروبية بسبب الاحتياطيات الكافية في مرافق تخزين الغاز تحت الأرض في الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الطقس الدافئ والرياح وإجراءات التقشف، مما قلل بشكل كبير من استهلاك الغاز الطبيعي.

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