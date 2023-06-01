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تصل لـ 72.96 دولار للبرميل

أسعار النفط العالمية تعوض بعض خسارتها الأيام الماضية

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٠ مساءً
أسعار النفط العالمية تعوض بعض خسارتها الأيام الماضية
المواطن - فريق التحرير

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ارتفعت أسعار النفط، في التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، بعد تراجع سجلته الجلسة السابقة، حيث أنهت التعاملات عند أدنى مستوى في 3 أسابيع.

أسعار النفط

وصعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.5% إلى 72.96 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.43% إلى 68.38 دولار للبرميل.

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وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي، أمس الأربعاء، عند التسوية بنسبة 2% إلى 68.09 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى خلال أكثر من شهرين، فيما انخفضت عقود برنت بنسبة 1.15% إلى 72.66 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى إغلاق خلال أكثر من ثلاثة أسابيع.

تراجع المؤشرات

وهبطت العقود، أمس الأربعاء، بعد بيانات صينية سلبية، وأظهرت البيانات الصادرة من الصين، انكماش النشاط الصناعي في شهر مايو 2023 للشهر الثاني على التوالي، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي 48.8 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2022.

كما أظهرت البيانات تراجع قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاعي التشييد والخدمات إلى 54.5 نقطة خلال مايو، في أبطأ وتيرة نمو خلال أربعة أشهر.

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