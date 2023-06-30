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ظهرت وهي تحتضن ابنها فرحًا بتخرجه

أسماء الأسد تحتفل بتخرج ابنها في موسكو

الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:١١ مساءً
أسماء الأسد تحتفل بتخرج ابنها في موسكو
المواطن - فريق التحرير

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احتفلت أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، بتخرج ابنهما حافظ بشار الأسد من جامعة موسكو الحكومية الروسية، وفقًا لتغريدة نشرتها السفارة الروسية في القاهرة على صفحتها الرسمية بتويتر أرفقتها بمقطع فيديو للاحتفال.

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احتفال أسماء الأسد

وحصل نجل الرئيس السوري حافظ بشار الأسد على شهادة الماجستير في “الرياضيات الصرفة” من جامعة موسكو الحكومية، بمعدل تام مع مرتبة الشرف.

وقالت السفارة الروسية: “إن يونيو هو وقت التخرج من الجامعات في روسيا، ومن خريجي هذا العام الابن لرئيس الجمهورية العربية السورية حافظ بشار الأسد الذي تخرج من الجامعة الرئيسية في بلدنا- جامعة موسكو الحكومية”.

 

المرتبة الأولى

ووفقًا لمنشور هيئة التميز والإبداع السورية، عبر حسابها على فيسبوك، فإن الطالب الأسد، كان تحت إشراف البروفيسور فلاديمير تشوباريكوف، وحصل الأسد على شهادة الدبلوم الأحمر بالمرتبة الأولى في الدفعة.

ونال النجل الأكبر للرئيس السوري، حافظ بشار الأسد، شهادة الماجستير في الرياضيات الصرفة من جامعة موسكو الحكومية، بحضور والدته أسماء الأسد، وبمعدل تام مع مرتبة الشرف ليكون الأول على دفعته وحصل على الشهادة الحمراء.

أسماء الأسد تحتضن ابنها فرحًا

وبحسب مقطع الفيديو الذي أرفقته السفارة الروسية بالقاهرة ظهرت أسماء الأسد وهي تحتضن ابنها فرحًا بتخرجه من الجامعة، وهو يقدمها عليه أمامه لمتابعة حفل تخرجه.

كما نشرت صفحة أسماء الأسد على إنستجرام تدوينة مرفقة بفيديو قالت فيها: “لحظة تهنئة السيدة الأولى (الأم) لابنها حافظ بعد نيله الماجستير بدرجة الشرف”.

واجتاز حافظ بشار الأسد الامتحان الوطني الذي تُجريه الجامعة، بتفوق، كما دافع عن أطروحة الماجستير في مجال نظرية الأعداد بعنوان: “تمثيل الأعداد الصحيحة بصيغة مجموع قيم كثير حدود من الدرجة الثانية عند أعداد صحيحة”.

وكان الأسد قد قام في السنة ما قبل الأخيرة بتسريع دراسته، وهو أمر تتيحه الجامعة للمتميزين فيها، لينجز مقررات السنتين الأخيرتين بشكل متزامن.

 

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