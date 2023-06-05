أشهر أساليب غش شركات المقاولات

هطول أمطار غزيرة على عرعر الأمن العام: 8 أضرار صحية لتعاطي الحشيش مارسيلو غروهي أعلى الحراس تقييمًا هذا الموسم المسحل: 8 أجانب في الموسم المقبل بدوري روشن وظائف شاغرة في فروع مجموعة التركي الموسم المطري في السعودية يجمع 4 مزايا نادرة أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 307 دولارات الفيصل: لن يتم زيادة أسعار تذاكر المباريات فتاة متهورة توثق قيادتها على سرعة 170 كم العائلة المالكة البريطانية تستقبل مولودًا جديدًا
كشف المهندس عبدالرحمن التميمي، أهم البنود التي يجب معرفتها قبل توقيع العقد، فضلًا عن توضيح أساليب الغش التي تلجأ إليها بعض الشركات.
وقال المهندس عبدالرحمن: إن أهم أساسيات يجب أن يقرأها الإنسان، هي الجوانب الفنية، لذلك في الشركات، هناك قسم قانوني، وقسم فني، والجانب الفني كاختصاص مهم فيه موضوع التمتير.
وأضاف: هناك ناس متحايلة كتير في قضية التمتير الخاصة بالمسطحات المنزلية، خاصة في بند العضم الأساس، ففي لبشة البدروم المترين بمتر فممكن أن يسعر لك البدروم أو الدور الأول، وممكن مقاول ثانٍ يحسب اللبشة ضرب واحد، وهذا إنسان شاطر، وعندما تناظر تجد أن المقاول الثاني تحايل عليك وحسب عليك المتر بمترين ونصف.
ولفت إلى أن هناك مقاولًا يتحايل عليك في موضوع صبة النظافة، والتشطيبات وغيرها.
قبل أن توقع على عقد البناء…
م.عبدالرحمن التميمي يحدد لك أهم البنود التي يجب أن تقرأها وتفهمها جيداً، ويكشف عن أشهر أساليب الغش التي تلجأ إليها بعض الشركات@mizzony_co@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/CQL1OxKHSN
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 3, 2023