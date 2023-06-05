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قضية التمتير أبرزها

أشهر أساليب غش شركات المقاولات

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٥ صباحاً
أشهر أساليب غش شركات المقاولات
المواطن - فريق التحرير

كشف المهندس عبدالرحمن التميمي، أهم البنود التي يجب معرفتها قبل توقيع العقد، فضلًا عن توضيح أساليب الغش التي تلجأ إليها بعض الشركات.

قضية التمتير

وقال المهندس عبدالرحمن: إن أهم أساسيات يجب أن يقرأها الإنسان، هي الجوانب الفنية، لذلك في الشركات، هناك قسم قانوني، وقسم فني، والجانب الفني كاختصاص مهم فيه موضوع التمتير.

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وأضاف: هناك ناس متحايلة كتير في قضية التمتير الخاصة بالمسطحات المنزلية، خاصة في بند العضم الأساس، ففي لبشة البدروم المترين بمتر فممكن أن يسعر لك البدروم أو الدور الأول، وممكن مقاول ثانٍ يحسب اللبشة ضرب واحد، وهذا إنسان شاطر، وعندما تناظر تجد أن المقاول الثاني تحايل عليك وحسب عليك المتر بمترين ونصف.

النظافة والتشطيبات

ولفت إلى أن هناك مقاولًا يتحايل عليك في موضوع صبة النظافة، والتشطيبات وغيرها.

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