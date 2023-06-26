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داعب الكاميرا بملابس الإحرام

أصغر حاج يستعد للوقوف بعرفة بسعادة غامرة

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٤ مساءً
أصغر حاج يستعد للوقوف بعرفة بسعادة غامرة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو براءة الأطفال في أطهر البقاع المقدسة، خلال موسم الحج هذا العام.

عمره 11 شهرًا

وبين مقطع الفيديو الذي نشرته قناة الإخبارية، أصغر حاج بعمر 11 شهرًا، وهو يداعب الكاميرا بسعادة غامرة، حيث يستعد مع عائلته لأداء ركن الحج الأعظم والوقوف بعرفة بعد ساعات قليلة، وهو مرتدٍ زي الإحرام.

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اكتمال نقل الحجاج

أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، عن اكتمال تنفيذ المرحلة الأولى من خطة نقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة خلال اليوم الثامن من ذي الحجة للعام 1444هـ، بكل سلاسة ويسر وطمأنينة.

وأكد اكتمال نقل الحجاج من مكة المكرمة والمسجد الحرام إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية والمبيت فيها تمهيدًا للتصعيد منها بعد الساعة الثامنة من مساء اليوم الثامن من ذي الحجة للوقوف بعرفات، مشيرًا إلى بدء عمليات التصعيد المباشر من مكة المكرمة إلى عرفات لنقل الحجاج الذين يبيتون في عرفة ليلة التاسع من ذي الحجة، ولا تزال هذه العمليات مستمرة.

جهود مستمرة لخدمة الحجاج

ونوّه بأن الجهات الأمنية والحكومية المشاركة كافة، مستمرة بكامل استعداداتها في تنفيذ مهامها، في المشاعر المقدسة، لإقامة مناسك حج هذا العام ‏وفق الخطط ‏والتنظيمات المعتمدة، واستمرار قوات أمن الحج في تنفيذ مهامها للتحقق من حصول حجاج الداخل على التصاريح اللازمة للحج، لافتًا إلى أن رجال الأمن سيواصلون تنفيذ مهامهم في جميع المداخل المؤدية إلى العاصمة المقدسة والطرق والممرات المؤدية إلى المسجد الحرام، وفرض طوق أمني محكم حول المشاعر المقدسة حتى نهاية موسم الحج.

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