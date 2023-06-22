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ربما نتج عن حطام تيتانيك نفسه

أصوات فرقعة كل 30 دقيقة بمنطقة البحث عن الغواصة المفقودة

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٣ صباحاً
أصوات فرقعة كل 30 دقيقة بمنطقة البحث عن الغواصة المفقودة
المواطن - فريق التحرير

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رصدت طائرات كندية، أصوات فرقعة على فترات، كل 30 دقيقة في منطقة البحث عن الغواصة المتقطعة بمن فيها السبل منذ الأحد الماضي، ربما نتج عن حطام “تيتانيك” نفسه، بحسب ما أجاب الأميرال John Mauger من خفر السواحل الأمريكي حين سأله مذيع من شبكة CBS News التلفزيونية الأمريكية عن احتمال أن تكون “الفرقعة” ضجيجًا من صنع الإنسان.

الغواصة المفقودة

الغواصة المفقودة

ووصف الأميرال موقع الحطام التيتانيكي اليوم الأربعاء بأنه “معقد بشكل لا يصدق. عليك أن تتذكر أنه موقع تكثر فيه المعادن والأجسام المختلفة في الماء” بحسب ما نسمعه يذكر في الفيديو الذي تعرضه “العربية. نت” أدناه، ويشير فيه ربما إلى أنها تتلاطم وترتطم ببعضها، فتحدث ضجيجا كالفرقعات “لهذا السبب أشركنا خبراء من البحرية يفهمون الضوضاء علميًّا، لمدنا بمعلومات أفضل عن مصدرها” كما قال.

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الغواصة المفقودة في موقع حطام تايتنك
الغواصة المفقودة في موقع حطام تايتنك

عمليات البحث

وجاءت إجاباته في مؤتمر صحافي عقده، في وقت قال فيه خفر السواحل الأمريكي: إن عمليات البحث بمركبات يجري تشغيلها عن بعد، تم نشرها في المنطقة التي رصدت فيها الطائرات الكندية “ضوضاء” تحت سطح البحر أمس الثلاثاء، حيث انتهت آخر 24 ساعة من الإمداد الجوي المفترض لغواصة تيتان المفقودة.

من جانبها، نقلت إذاعة BBC عن البروفيسور البريطاني Simon Boxall كبير المحاضرين بعلم المحيطات في جامعة University of Southampton بإنجلترا، قوله: إن ما تم سماعه من ضوضاء تحت الماء “يعطي الأمل” في أن من بالغواصة ما زالوا على قيد الحياة. وبرغم “الكثير من مصادر الصوت في المحيط، إلا أنها تمنح الأمل بالفعل”.

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