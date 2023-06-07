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تتميز فعالياتها بحفلات ومسرحيات عديدة

أصيل أبو بكر وناصر نايف يطربان جماهير تبوك الجمعة

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٨ مساءً
أصيل أبو بكر وناصر نايف يطربان جماهير تبوك الجمعة
المواطن - أحمد العطوي - تبوك

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يشهد مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري في مدينة تبوك، بعد غد الجمعة، حفلة طربية يشارك فيها اثنان من أبرز المطربين السعوديين، وهما الفنان أصيل أبو بكر، والفنان ناصر نايف، وذلك ضمن حفلات جولة المملكة، التي تقيمها الهيئة العامة للترفيه بالشراكة مع برنامج جودة الحياة.

ويمكن لجماهير الفنانين الحجز لحضور الحفلة عبر الرابط التالي: اضغط هنا.

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جولة المملكة 2023

وتعد جولة المملكة 2023 أضخم جولة ترفيهية حول المملكة تتم بشراكة إستراتيجية بين عدة جهات حكومية، وتعمل على تنظيمها الشركات المحلية الموجودة في جميع المناطق.

فعاليات متنوعة

وتتميز فعاليات جولة المملكة 2023 بحفلاتها ومسرحياتها العديدة، التي تقام في جميع مناطق المملكة، مما يسهم في تعزيز واستدامة الخيارات الترفيهية وتنوعها.

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