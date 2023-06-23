أعداد هائلة لطائرات الحجاج بالأقمار الصناعية

رصدت مشاهد عبر الأقمار الصناعية الحركة الهائلة للطائرات المتجهة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة من الساعة الـ 3 فجرًا حتى الـ 8 مساء من يوم أمس الخميس، وذلك في اليوم الأخير لوصول حجاج الخارج.

عدد هائل

وبينت اللقطات التي نشرتها قناة العربية، عددًا هائلًا من الطائرات التي تقل الحجاج في اتجاههم إلى مطار جدة من كافة الأنحاء.

باركود رقمي

على صعيد آخر، دشن وكيل الرئيس العام للحوكمة والشؤون القانونية برئاسة شؤون الحرمين بدر بن صالح آل الشيخ، المظلة التوعوية التي تحتوي على “باركود رقمي” يشتمل على تعليمات عن صفة الحج والعمرة.

مظلة توعوية

وأفاد آل الشيخ أن هذه المظلة التوعوية التي أطلقتها وكالة شؤون التوعية الميدانية تعد نقلة نوعية في إثراء تجربة ضيف الرحمن، وتنطلق من حرص الرئاسة بمتابعة مستمرة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، للاحتفاء بحجاج بيت الله الحرام، وحسن ضيافتهم وتقديم الخدمات المتنوعة لهم حتى ينعموا بتأدية فريضة الحج بكل أمن وأمان وراحة واطمئنان بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، في خدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام.