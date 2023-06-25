أعراض تنذر بالتسمم الغذائي

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أوضحت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي وأمراض الأيض أن التسمم الغذائي يحدث بسبب تناول أطعمة فاسدة أو نيئة تحتوي على سموم أو مسببات الأمراض كالبكتيريا.
وأكدت الجمعية أهمية استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض الدالة على الإصابة بالتسمم الغذائي، والتي تتمثل في آلام المعدة والقيء والإسهال، وذلك للخضوع للعلاج في الوقت المناسب وتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على التسمم الغذائي، والتي تصل إلى حد الوفاة.
وأكدت الجمعية على أهمية التغذية السليمة في حالة الإصابة بالتسمم الغذائي، موضحة أنه ينبغي إمداد الجسم بالسوائل الكافية من خلال شرب الماء وشاي الأعشاب والمرق، وذلك لتعويض السوائل والأملاح، التي فقدها الجسم بسبب القيء والإسهال.
ولعدم إجهاد الجهاز الهضمي بشكل إضافي، ينبغي العودة إلى تناول الأطعمة الصلبة تدريجياً. ومن الأطعمة المناسبة في البداية العصيدة والأرز والبطاطس، في حين لا يجوز تناول الأطعمة الغنية بالتوابل خلال هذه الفترة، نظراً لأنها تتسبب في تهيج المعدة.