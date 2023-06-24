أعراض فيروس أوز وكيفية الإصابة به

أثار الإعلان عن وفاة أول امرأة بسبب إصابتها بفيروس أوز حالة من الهلع والخوف حول العالم بخاصة اليابان. في إحدى محافظات شمال شرقي طوكيو.

شدة فيروس أوز

قال تاداكي سوزوكي، خبير الأمراض المعدية في المعهد الوطني للصحة باليابان، لصحيفة “تايمز” اليابانية، بما أن هذه هي أول حالة وفاة مؤكدة بسبب الفيروس، فمن الصعب الحكم على شدة الفيروس أو خطورته في هذه المرحلة.

وأضاف: “تُظهر هذه الحالة أن الفيروس يمكن أن يسبب أعراضًا خطيرة بما في ذلك الوفيات، لكن الكشف السابق عن الأشخاص الذين لديهم الأجسام المضادة يظهر أيضًا أن بعض الأشخاص قد لا تظهر عليهم أعراض أو تظهر عليهم أعراض خفيفة فقط”.

تجنب فيروس أوز

وأكد أهمية أخذ الحيطة والحذر عبر تجنب تعريض البشرة في المناطق العشبية التي قد يتلامسون فيها مع القراد الصلب. وينصح الأشخاص الذين يقتربون من الأدغال بارتداء قمصان وسراويل بأكمام طويلة لتجنب التعرض للدغتها، بخاصة من الربيع وحتى الخريف عندما تصبح الحشرات نشطة.

وقالت الوزارة إن أي شخص تعرض للعض من مثل هذه القرادة يجب أن يزور الطبيب بدلًا من محاولة إزالتها بنفسه.

اكتشاف أول حالة مصابة

وقالت السلطات إن امرأة في السبعينيات من عمرها، توفيت صباح اليوم متأثرة بإصابتها بفيروس أوز في محافظة إيباراكي شمال شرقي طوكيو، وهو ما يجعلها أول حالة عالميًا تصاب بهذه العدوى التي ينقلها القراد، وفق وكالة الأنباء اليابانية “كيودو”.

وتم اكتشاف هذا الفيروس للمرة الأولى في البلاد عام 2018، وقد كانت الحالات المصابة في الحيوانات ولم يكن هناك دليل على أنه يمكن أن يصيب البشر، لكن تم تأكيد أن هذا الفيروس يصيب الإنسان أيضًا.

أعراض

وتم اكتشاف حالة المرأة المسنة في صيف 2022، بعد أن ظهرت عليها أعراض ارتفاع شديد لدرجة حرارة الجسم “الحمى”، والتعب البدني، وتم تشخيصها في البداية بأنها حالة مصابة بالتهاب رئوي، لكن سرعان ما ساءت حالتها وتم نقلها للمستشفى، ليتم الكشف عن وجود قرادة محتقنة أعلى فخذها الأيمن، وفق حكومة المحافظة ووزارة الصحة.

وبعد معاناة داخل المستشفى توفيت المرأة السبعينية نتيجة التهاب عضلة القلب، بعد 26 يومًا من دخولها المستشفى.

عدوى فيروس أوز

بحسب المعهد الوطني للأمراض المعدية، فإن فيروس أوز ينتقل عن طريق حشرة القراد التي تنتشر وتعيش في المناطق العشبية، وهي ليست بالضرورة قاتلة أو مميتة، ولا يزال العالم يحتاج لمزيد من الدراسات والأبحاث حول هذا الفيروس، لاسيما مع وجود الكثير من الأنواع من المناطق اليابانية.

تتضمن آثار لدغات فيروس أوز، ارتفاع درجات الحرارة، التعب، الصداع، ومع تصاعد الحالة المرضية، قد يواجه المصاب صعوبة في التنفس، وتورم الأطراف.

يوجد لقاح للفيروس

وحتى الآن لا يوجد لقاح لفيروس أوز، على الرغم من أنه تم العثور على أجسام مضادة للفيروس في القرود البرية والخنازير والغزلان في محافظة تشيبا بالقرب من طوكيو، حتى إن هناك بعض البشر تحتوي أجسادهم على مضادات للفيروس، لكن الأمر لا يزال قيد الدراسات والأبحاث العلمية.

ونصح مسؤول بوزارة الصحة والعمل والرفاهية اليابانية، المواطنين بضرورة تغطية أكبر قدر ممكن من الجسم عند دخول المناطق العشبية حتى لا تتعرض للدغة هذه القرادة، موضحًا أنه الإجراء الوحيد المتاح حاليا للوقاية من فيروس أوز حتى الآن، وفق وكالة الأنباء اليابانية.