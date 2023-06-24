Icon

حاج موريتاني: عندما اقتربت من الكعبة كأنه رُبط على لساني Icon مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن Icon الأخضر يواصل استعدادته لمواجهة أوزبكستان Icon قائد فاغنر يتراجع عن تصريحاته بشأن إزاحة بوتين Icon شروط معاش الضمان الاجتماعي الجديد Icon كاليدو كوليبالي يوافق على الانضمام لـ الهلال حتى 2026 Icon جماهير النصر ترفض رحيل تاليسكا Icon رئيس الأركان يتفقد وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج Icon السديس: تطوير قنوات اتصال لمعالجة الملاحظات الميدانية بالمسجد الحرام Icon أحمد حجازي يستعد للمشاركة مع الاتحاد بـ مونديال الأندية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
العالم
حصاد اليوم
لا يوجد لقاح له حتى الآن

أعراض فيروس أوز وكيفية الإصابة به

السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٦ مساءً
أعراض فيروس أوز وكيفية الإصابة به
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

أثار الإعلان عن وفاة أول امرأة بسبب إصابتها بفيروس أوز حالة من الهلع والخوف حول العالم بخاصة اليابان. في إحدى محافظات شمال شرقي طوكيو.

شدة فيروس أوز

قال تاداكي سوزوكي، خبير الأمراض المعدية في المعهد الوطني للصحة باليابان، لصحيفة “تايمز” اليابانية، بما أن هذه هي أول حالة وفاة مؤكدة بسبب الفيروس، فمن الصعب الحكم على شدة الفيروس أو خطورته في هذه المرحلة.

قد يهمّك أيضاً
أمريكية تترك حفيدتها في المطار لتلحق بطائرتها

أمريكية تترك حفيدتها في المطار لتلحق بطائرتها

انخفاض سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 يسجل 202.34 ريال

انخفاض سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 يسجل 202.34 ريال

وأضاف: “تُظهر هذه الحالة أن الفيروس يمكن أن يسبب أعراضًا خطيرة بما في ذلك الوفيات، لكن الكشف السابق عن الأشخاص الذين لديهم الأجسام المضادة يظهر أيضًا أن بعض الأشخاص قد لا تظهر عليهم أعراض أو تظهر عليهم أعراض خفيفة فقط”.

تجنب فيروس أوز

وأكد أهمية أخذ الحيطة والحذر عبر تجنب تعريض البشرة في المناطق العشبية التي قد يتلامسون فيها مع القراد الصلب. وينصح الأشخاص الذين يقتربون من الأدغال بارتداء قمصان وسراويل بأكمام طويلة لتجنب التعرض للدغتها، بخاصة من الربيع وحتى الخريف عندما تصبح الحشرات نشطة.

وقالت الوزارة إن أي شخص تعرض للعض من مثل هذه القرادة يجب أن يزور الطبيب بدلًا من محاولة إزالتها بنفسه.

اكتشاف أول حالة مصابة

وقالت السلطات إن امرأة في السبعينيات من عمرها، توفيت صباح اليوم متأثرة بإصابتها بفيروس أوز في محافظة إيباراكي شمال شرقي طوكيو، وهو ما يجعلها أول حالة عالميًا تصاب بهذه العدوى التي ينقلها القراد، وفق وكالة الأنباء اليابانية “كيودو”.

وتم اكتشاف هذا الفيروس للمرة الأولى في البلاد عام 2018، وقد كانت الحالات المصابة في الحيوانات ولم يكن هناك دليل على أنه يمكن أن يصيب البشر، لكن تم تأكيد أن هذا الفيروس يصيب الإنسان أيضًا.

أعراض

وتم اكتشاف حالة المرأة المسنة في صيف 2022، بعد أن ظهرت عليها أعراض ارتفاع شديد لدرجة حرارة الجسم “الحمى”، والتعب البدني، وتم تشخيصها في البداية بأنها حالة مصابة بالتهاب رئوي، لكن سرعان ما ساءت حالتها وتم نقلها للمستشفى، ليتم الكشف عن وجود قرادة محتقنة أعلى فخذها الأيمن، وفق حكومة المحافظة ووزارة الصحة.

وبعد معاناة داخل المستشفى توفيت المرأة السبعينية نتيجة التهاب عضلة القلب، بعد 26 يومًا من دخولها المستشفى.

عدوى فيروس أوز

بحسب المعهد الوطني للأمراض المعدية، فإن فيروس أوز ينتقل عن طريق حشرة القراد التي تنتشر وتعيش في المناطق العشبية، وهي ليست بالضرورة قاتلة أو مميتة، ولا يزال العالم يحتاج لمزيد من الدراسات والأبحاث حول هذا الفيروس، لاسيما مع وجود الكثير من الأنواع من المناطق اليابانية.

تتضمن آثار لدغات فيروس أوز، ارتفاع درجات الحرارة، التعب، الصداع، ومع تصاعد الحالة المرضية، قد يواجه المصاب صعوبة في التنفس، وتورم الأطراف.

 يوجد لقاح للفيروس

وحتى الآن لا يوجد لقاح لفيروس أوز، على الرغم من أنه تم العثور على أجسام مضادة للفيروس في القرود البرية والخنازير والغزلان في محافظة تشيبا بالقرب من طوكيو، حتى إن هناك بعض البشر تحتوي أجسادهم على مضادات للفيروس، لكن الأمر لا يزال قيد الدراسات والأبحاث العلمية.

ونصح مسؤول بوزارة الصحة والعمل والرفاهية اليابانية، المواطنين بضرورة تغطية أكبر قدر ممكن من الجسم عند دخول المناطق العشبية حتى لا تتعرض للدغة هذه القرادة، موضحًا أنه الإجراء الوحيد المتاح حاليا للوقاية من فيروس أوز حتى الآن، وفق وكالة الأنباء اليابانية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

علي القرني يكشف طريقة صلاة رواد الفضاء
السعودية اليوم

علي القرني يكشف طريقة صلاة رواد الفضاء

السعودية اليوم
طرح تذاكر حفل تقديم كريم بنزيما في الجوهرة
آخر الاخبار

طرح تذاكر حفل تقديم كريم بنزيما في...

آخر الاخبار
تخفيض تكلفة تصريح السفر الإلكتروني إلى بريطانيا لـ 12 دولارًا
السعودية اليوم

تخفيض تكلفة تصريح السفر الإلكتروني إلى بريطانيا...

السعودية اليوم
موعد تقديم بنزيما لجماهير الاتحاد
الرياضة

موعد تقديم بنزيما لجماهير الاتحاد

الرياضة
أمطار غزيرة وبرق على طريق الباحة الطائف
السعودية اليوم

أمطار غزيرة وبرق على طريق الباحة الطائف

السعودية اليوم
جريان السيول بوادي نجران تشكل منظرًا طبيعيًا فريدًا
السعودية اليوم

جريان السيول بوادي نجران تشكل منظرًا طبيعيًا...

السعودية اليوم
رباعي الاتحاد يقودون التشكيل المثالي للجولة الـ29
الرياضة

رباعي الاتحاد يقودون التشكيل المثالي للجولة الـ29

الرياضة
ظهور طاعون الأسماك بعد انهيار سد كاخوفكا
آخر الاخبار

ظهور طاعون الأسماك بعد انهيار سد كاخوفكا

آخر الاخبار