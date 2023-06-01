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أنهت معاناتهم مع أمراض القصور العضوي

أعضاء 3 متوفين تنقذ حياة 6 مواطنين في أسبوع

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٧ مساءً
أعضاء 3 متوفين تنقذ حياة 6 مواطنين في أسبوع
المواطن - فريق التحرير

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نجح فريق المركز السعودي لزراعة الأعضاء في الحصول على موافقات للتبرع بأعضاء ثلاثة متوفين دماغيًّا في كلٍّ من مستشفى الإيمان العام بالرياض، ومستشفى كليفلاند أبو ظبي، لصالح مرضى القصور العضوي.

زراعة كبد وكلى

وتم إجراء عمليتي زراعة كبد وعمليتي زراعة كلى، بالإضافة إلى إجراء عمليتي زراعة رئتين أنقذت حياة ستة مواطنين وأنهت معاناتهم مع أمراض القصور العضوي، وذلك كالتالي:

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إنقاذ حياة المرضى

تم إنقاذ حياة مواطن يبلغ من العمر 62 عامًا ومواطنة تبلغ من العمر 16 عامًا عانيا لسنوات من القصور الكبدي، وذلك بإجراء عمليتي زراعة كبد لهما، كما تم إنقاذ حياة مواطنتين تبلغان من العمر 31 عامًا و45 عامًا وإنهاء معاناتهما مع الفشل الرئوي، وذلك بإجراء عمليتي زراعة رئتين لهما، بالإضافة إلى إنهاء معاناة مواطنين آخرين بلغا من العمر 64 عامًا و69 عامًا مع مرض القصور الكلوي وجلسات الغسيل الدموي، وذلك بإجراء عمليتي زراعة كلى لهما.

تعاون مشترك

وأوضح المدير العام للمركز السعودي لزراعة الأعضاء، الدكتور طلال القوفي، بأن عملية استئصال وزراعة الأعضاء تمت بسرعة قياسية ووفق الأخلاقيات الطبية، وبما يضمن عدالة التوزيع بحسب الأولويات الطبية للمرضى، مبينًا أن النجاح المحقق جاء نتيجة التعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدًا بجهود مركز الإحالات بوزارة الصحة؛ وذلك لنقلهم الأعضاء المستأصلة بأسرع وقت ممكن.

شكر وثناء

وفي الختام، عبر مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء عن عظيم شكره وامتنانه لعوائل المتوفين الذين آثروا التبرع بأعضائهم لهؤلاء المرضى، داعيًا الله أن يجزيهم خير الجزاء في الدنيا والآخرة.

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