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14 ألف موظف وعامل يشرف عليهم كفاءات مؤهلة

أعلى كادر وظيفي في تاريخ شؤون الحرمين لخدمة الحجاج

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٧ مساءً
أعلى كادر وظيفي في تاريخ شؤون الحرمين لخدمة الحجاج
المواطن - واس

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استعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لحج هذا العام بكادر وظيفي هو الأعلى والأكبر في تاريخها لخدمة الحجاج، حيث وصل مجموع القوى العاملة في الحرمين الشريفين إلى (14) ألف موظف وموظفة، وعامل وعاملة، من المؤهلين تأهيلاً كاملاً، يشرف عليهم كادر متكامل من الكفاءات الوطنية المؤهلة، يتم توزيع هذه القوى العاملة إلى (4) ورديات رئيسية، مع مراعاة الأوقات ذات الكثافة العالية، وأيضاً المناطق التي تحتاج لتواجد أكبر قدر من الموظفين، لا سيما صحن المطاف والرواق السعودي والمسعى والساحات.

فرص تطوعية

وفي مجال التطوع والأعمال الإنسانية أتاحت أكثر من (8) آلاف فرصة تطوعية في الحرمين الشريفين في (10) مجالات تطوعية، لتحقيق أكثر من (200) ألف ساعة تطوعية خلال موسم الحج -بفضل الله ومنته-.

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300 ألف مصحف

كما وفرت الرئاسة (300) ألف مصحف موزعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، حتى يتسنى للقاصد الكريم تلاوته وقراءته، مع إتاحة عدد من حلقات تعليم وتحفيظ القرآن الكريم، يقوم عليها كوكبة من المدرسين والمحفظين من ذوي المهارة والقدرة.

خدمات ترجمة وإرشاد

وقدمت الرئاسة خدمات الترجمة والإرشاد المكاني وإجابة السائلين بإحدى وخمسين (51) لغة عالمية، من خلال (49) نقطة موزعة في صحن المطاف والرواق السعودي وتوسعة الملك فهد بالمسجد الحرام.

وضمن جهود الرقمنة وتعزيز التطبيقات الحديثة وأثرها الملموس في تحسين تجربة الحجاج تم تهيئة (14) خدمة إلكترونية، منها تطبيق تنقل، وتطبيق لوامع الأذكار، والمصحف الشريف.

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