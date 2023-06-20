تعتبر محافظة الطائف من أكثر المناطق الغنية بأماكن الترفيه والمتعة، ولهذا يبحث العديد من المواطنين والمقيمين عن أفضل الوجهات السياحية في مدينة الطائف لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتستعرض صحيفة “المواطن” أفضل الوجهات السياحية في مدينة الطائف، فيما يلي:

منطقة الهدا

تعتبر مدينة الهدا مركزًا سياحيًّا هامًّا، ومن الوجهات السياحة الأكثر شهرة في السعودية.

ترتفع المدينة 2000 متر عن سطح البحر، وهي منطقة جبلية خضراء ترتبط بطريق مزدوج بمكة المكرمة يمر عبر جبال كرا.

وتشتهر بجمال جوها وطبيعتها على مدار السنة، وبشكلٍ خاص في فصل الشتاء؛ وذلك لاختلاف مناخها عن مناخ البلاد العام، وبفضل مناخها المعتدل تشتهر بزراعة أنواع الورد والزهور.

وتتضمن المدينة العديد من الشاليهات والفنادق والمنتجعات السياحية الهامة، وعددًا كبيرًا من المدن الترفيهية، والأماكن المناسبة للنزهات العائلية والرحلات الشبابية.

قرية الشفا

وضمن أفضل الوجهات السياحية في مدينة الطائف، قرية الشفا التي تقع على بعد 20 كيلومترًا جنوب غرب مدينة الطائف، وتشتهر بمناخها المعتدل، وطبيعتها الخضراء، وجبالها الشاهقة.

وتعتبر القرية من المناطق السياحية في السعودية الهامة التي تكسوها أشجار العرعر والبساتين الغناء التي تقوم بإنتاج أجود أنواع الخضار والفواكه.

ويتزايد إقبال الزوار على القرية في فصل الصيف بفضل طقسها المعتدل، ولكونها من أفضل مصايف المنطقة القريبة من مكة المكرمة.

كما تضم العديد من المراكز السياحية والشاليهات والاستراحات التي تستضيف العديد من زوار المنطقة لما تتضمنه من إطلالات طبيعية مميزة.

سوق عكاظ

ومن أفضل الوجهات السياحية في مدينة الطائف، سوق عكاظ الذي تم افتتاحه في عام 2007م في مدينة الطائف ضمن برنامج التطوير الإستراتيجي التنموي للسياحة، ويعتبر أحد أشهر الأماكن السياحية في السعودية وأكثرها زيارة.

يقع سوق عكاظ ضمن منطقة سهلية مسطحة خضراء محاطة بعدد من الجبال والأودية، وتبلغ مساحة سوق عكاظ أكثر من 10.572.800 متر مربع، ويبعد قرابة 45 كيلومترًا في الاتجاه الشمال الشرقي من مركز المدينة.

ويقدم سوق عكاظ جوائز مادية ضمن مسابقات الإبداع في الفنون، والشعر، والأدب، والعلوم الاجتماعية والإنسانية، إلى جانب الحرف والصناعات اليدوية.

باب الحزم

أفضل الوجهات السياحية في مدينة الطائف كذلك باب الحزم أو باب الجبل الذي يقع في مدينة الطائف التاريخية، ويطل على حي العقيق المقارب لسور المدينة القديم، وكان يطلق عليه قديمًا باب شبرا؛ لكونه يطل على قصر شبرا الشهير والقريب من موقع الباب.

ويعتبر باب الحزم أحد أبواب سور الطائف القديم الثلاثة، إضافة لباب الريع وباب ابن عباس، الموجودة حاليًّا على مداخل المنطقة المركزية.

قصر شبرا

يعتبر قصر شبرا ضمن المعالم السياحية التي لا يمكن تفويت زيارتها، فهو من معالم الطائف التي تُذكّرنا بتاريخٍ المدينة الذي يتجسد في كل ركن من أركان القصر.

متحف الشريف

لا بديل لزيارة متحف الشريف الطائف لأنه ضمن أفضل الوجهات السياحية في مدينة الطائف، فهو يُعد من متاحف الطائف المُثيرة للاهتمام والتي تستقطب العديد من هواة التُراث والتاريخ لمُشاهدة ما يوجد بداخل هذا المتحف من مقتنيات أثرية مميزة.