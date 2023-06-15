أقارب ضحايا أسوأ كارثة هجرة غير شرعية ينتظرون أملاً ضعيفًا

ومع بزوغ فجر يوم الخميس، أبحرت سفينة تابعة لخفر السواحل إلى ميناء كالاماتا القريب، حيث نقلت الضحايا.
وقالت السلطات إنه لم يتضح عدد من كانوا على متن القارب، وإنها تحقق في رواية من منظمة خيرية أوروبية تدعم جهود الإنقاذ قالت إنها تعتقد أن نحو 750 مهاجرًا كانوا على متن القارب الذي يتراوح طوله بين 20 و30 مترًا.
ضحايا نساء وأطفال
ومن ناحيتها قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن التقارير المبدئية تشير إلى أن عدد من كانوا على متن القارب يصل إلى 400.
ونقلت بوابة بورتو تيما ومحطة سكاي تي.في اليونانيتان عن الشهود أن معظم من كانوا على متن القارب كانوا من النساء والأطفال.
وقال مسؤولون حكوميون إن القارب، الذي أبحر من ميناء طبرق الليبي، رفض مرارًا المساعدة التي عرضتها السلطات اليونانية.
وقال المتحدث باسم خفر السواحل نيكوس أليكسيو لمحطة سكاي تي.في “كان قارب صيد مكتظًا بالناس الذين رفضوا مساعدتنا لأنهم أرادوا الذهاب إلى إيطاليا”.