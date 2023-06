أقارب ضحايا أسوأ كارثة هجرة غير شرعية ينتظرون أملاً ضعيفًا

وصفت وسائل الإعلام العالمية، غرق قارب مهاجرين غير شرعيين قبال سواحل اليونان، بأنه أسوأ كارثة بالبحر المتوسط، بعدما لقي 79 شخصًا على الأقل مصرعهم، معظمهم من سوريا ومصر وباكستان وتمكنت فرق البحث من إنقاذ أكثر من 100شخص، لكن الناجين يقولون إن عددًا أكبر بكثير لا يزال في عداد المفقودين.

وأجرت قناة “سكاي نيوز” البريطانية، حوارًا مع أقارب الضحايا الذين مازالوا ينتظرون نتائج عمليات البحث عن أقاربهم، وكان من بينهم مواطن بريطاني يدعى علي بنكال، الذي قال إنه مازال ينتظر وصول أولاد عمه الذين كانوا على متن القارب، وأنه لا يعرف عنه شيئًا حتى الآن.

وأضاف: لا نعرف إذا كانوا أحياء أم ماتوا، ننتظر إعلان السلطات نتائج البحث عنهم في البحر”.

