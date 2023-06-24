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لتأهيل الكوادر الوطنية في 10 مجالات تقنية ورقمية

أكاديمية طويق تحتفي بإنجازات 4 سنوات بـ 60 شراكة عالمية

السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢١ مساءً
أكاديمية طويق تحتفي بإنجازات 4 سنوات بـ 60 شراكة عالمية
المواطن - واس

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تحتفي أكاديمية طويق؛ بتحقيقها العديد من المُنجزات القياسية، على صعيد الشراكات العالمية وأعداد المُستفيدين من برامجها الذين تجاوزوا نصف مليون مُستفيد؛ في سبيل بناء وتأهيل الكوادر الوطنية في 10 مجالات رئيسة تتمثل في: (البرمجة، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، والعوالم الافتراضية، والذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات، والتصنيع الرقمي، وتجربة المستخدم، وبرمجة الدرونز، والحوسبة الكمية) وعلى الرغم من العمر القصير لأكاديمية طويق والتي تأسست في شهر أغسطس من عام 2019، وواجهت حينها العديد من التحديات مع دخول جائحة كورونا؛ إلا أنها استطاعت بفضل من الله تطويع التقنية في تقديم الدورات الافتراضية (عن بُعد) لتنطلق بعدها برحلة تحقيق الإنجازات في المعسكرات الحضورية؛ وإبرام أكثر من 60 شراكة عالمية؛ وفي مقدمتها شركة Google، وشركة Microsoft، وشركة IBM، وشركة Apple، وشركة Meta، وشركة Amazon، وشركة Alibaba Cloud.

60 شراكة عالمية

واستفاد من معسكرات وبرامج الأكاديمية الحضورية أكثر من 12,000 مستفيد، وأكثر من 560,000 مستفيد عن بعد، عبر برامج منصة سطر التعليمية، كما تم تخريج أكثر من 9,500 خرّيج وخرّيجة من مختلف الفئات العمرية عبر معسكرات مكثفة في أبرز المجالات التقنية والرقمية، ويرتاد الأكاديمية حضوريًا أكثر من 850 متدربًا ومتدربة يومياً، في أكثر من 500 معسكر تدريبي، ويتم تأهيل المتدربين الملتحقين بالمعسكرات والبرامج بالمهارات والقدرات اللازمة ضمن أكثر من 10 مجالات تدريبية في التقنيات الناشئة، باستخدام أحدث الممارسات العالمية، والتي تقام في طويق والأكاديميات التابعة لها.

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وتستند الأكاديمية على ركائز ثابتة؛ كالتعليم بلا توقف واستمرار تقديم المعرفة في أي مكان وأي زمان نظرًا للتحول الرقمي في الأساليب المتبعة في مجال التعليم بعد فترة الجائحة، كما تستند الأكاديمية على ركيزة التعليم القائم على التطبيق العملي عبر أحدث الممارسات والتقنيات العالمية، بالإضافة إلى التعليم المبني على احتياجات سوق العمل، وصقل المهارات المطلوبة لضخ المزيد من الكوادر الوطنية والقدرات التقنية في أحدث المجالات والتخصصات، وفق تطور مجالات التقنيات الناشئة ومواكبة أحدث التطورات في تأهيل الكوادر الوطنية لتلبية متطلبات سوق العمل حتى عام 2030.

وأسهمت أكاديمية طويق في تطوير وإطلاق برامج تقنية في فترات زمنية قياسية، لمواكبة احتياجات سوق العمل في مجالات البرمجة، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، والعوالم الافتراضية، والذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات، والتصنيع الرقمي، وتجربة المستخدم، وبرمجة الدرونز والروبوت، وتُتيح هذه الأيام التسجيل في معسكرات وبرامج الأكاديمية المتاحة لفترة الصيف عبر موقعها الرسمي: https://tuwaiq.edu.sa.

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