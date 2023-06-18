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الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أكاديمية طويق تطلق معسكرات ميتافيرس بالشراكة مع Meta

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢١ مساءً
أكاديمية طويق تطلق معسكرات ميتافيرس بالشراكة مع Meta
المواطن - واس

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أعلنت أكاديمية طويق عن بدء التسجيل في معسكرات أكاديمية ميتافيرس بالشراكة مع شركة Meta، والتي تمتد لـ 9 أشهر بمقر الأكاديمية بمدينة الرياض، وذلك كأول معسكرات من نوعها بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال الميتافيرس وتقنيات الواقع المعزز والافتراضي.

معسكرات ميتافيروس

وتتكون معسكرات أكاديمية ميتافيرس من عدد من المسارات التي تهدف إلى التعريف بمفهوم الميتافيرس، وتطوير وتأهيل المختصين لبناء تطبيقات عوالم افتراضية مخصّصة باستخدام تقنيات الواقع المعزز والافتراضي، وتمكين المختصين بأبرز مهارات مجال العوالم الافتراضية المطلوبة في سوق العمل، حيث تم إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بأكاديمية ميتافيرس عبر الرابط التالي: (هنا).

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أكاديمية مطوري آبل

يذكر أن أكاديمية طويق أطلقت عددًا من الأكاديميات بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية مثل أكاديمية مطوري آبل، وأكاديمية أمازون، وأكاديمية علي بابا؛ سعيًا لبناء قدرات وطنية متخصصة في مجالات التقنيات الناشئة تلبي متطلبات سوق العمل.

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