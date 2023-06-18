أكاديمية ميتافيرس تطور وتؤهل الكوادر الوطنية بأحدث التقنيات

بشراكة هي الأولى من نوعها بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ أعلنت أكاديمية طويق عن إطلاق التسجيل في معسكرات ميتافيرس بالشراكة مع شركة Meta.

أكاديمية ميتافيرس

وتعتبر أكاديمية ميتافيرس في طويق؛ الأولى من نوعها بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية بأحدث تقنيات مجالات العوالم الافتراضية.

التسجيل في معسكرات أكاديمية ميتافيرس

وقد أعلنت أكاديمية طويق عن إطلاق التسجيل في معسكرات أكاديمية ميتافيرس (أول أكاديمية من نوعها بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا) بالشراكة مع Meta، ويمكن للمتدربين التسجيل في المعسكرات عبر الرابط.

وتتكون معسكرات أكاديمية ميتافيرس من عدد من المسارات التي تهدف إلى التعريف بمفهوم الميتافيرس، وتطوير وتأهيل المختصين لبناء تطبيقات عوالم افتراضية مخصّصة باستخدام تقنيات الواقع المعزز والافتراضي، وتمكين المختصين بأبرز مهارات مجال العوالم الافتراضية المطلوبة في سوق العمل.

شراكات عالمية

كما أطلقت أكاديمية طويق عددًا من الأكاديميات بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية مثل أكاديمية ميتافيرس، وأكاديمية مطوري آبل، وأكاديمية أمازون، وأكاديمية علي بابا؛ سعيًا لبناء قدرات وطنية متخصصة في مجالات التقنيات الناشئة تلبي متطلبات سوق العمل.