أكثر الأيام ارتفاعًا في درجات الحرارة بالرياض

كشف أستاذ المناخ سابقًا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند عن أكثر الأيام ارتفاعًا في درجات الحرارة في الرياض.

درجات الحرارة

وقال المسند: اعتمادًا على السجل المناخي من عام 1984- 2012م (29 سنة)، فإن الموسم الحار في الرياض يبدأ عادة من منتصف شهر مايو حتى آخر شهر سبتمبر (137 يومًا)، وذلك عندما يكون متوسط درجات الحرارة الكبرى اليومية أعلى من 39 درجة مئوية، ووفقًا للسجل المناخي (لـ29 سنة ماضية) فإن يوم 1 أغسطس يعتبر أشد الأيام حرًّا خلال السنة، حيث سجل متوسط درجة الحرارة الكبرى 43 درجة مئوية، بينما متوسط الصغرى 28 درجة مئوية.

بداية الموسم البارد

وتابع المسند: بينما يبدأ الموسم البارد في الرياض من شهر ديسمبر حتى آخر شهر فبراير (90 يومًا)، وذلك عندما يكون متوسط درجة الحرارة العظمى اليومية أقل من 24 درجة مئوية، ووفقًا للسجل المناخي (لـ29 سنة ماضية) فإن يوم 14 يناير يعتبر أشد الأيام بردًا خلال السنة، حيث سجل متوسط درجة الحرارة الكبرى 19 درجة مئوية، بينما متوسط الصغرى 8 درجات مئوية.

توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة مهيَّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما توقع المركز أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها.