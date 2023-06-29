Icon

أكثر من 10 آلاف عربة لخدمة الحجيج بالحرم المكي Icon 1721 إصابة بالإجهاد الحراري بين الحجاج منذ بداية اليوم Icon الحج والعمرة تُمكّن 450 شخصًا من ذوي الإعاقة والأيتام لأداء المناسك Icon هاتف الشؤون الإسلامية يستقبل 300 ألف مكالمة منذ بدء الحج Icon الطواف حول الكعبة.. 10 آلاف فوج في مدة طواف 50 دقيقة Icon ضخ 919 ألف م3 مياه في المشاعر المقدسة يوم عيد الأضحى Icon حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين يبدؤون رمي الجمرات في أول أيام التشريق Icon حاجة سودانية توجه رسالة لقيادة السعودية Icon رفع 68 ألف طن نفايات منذ بداية شهر ذي الحجة Icon سواعد الأبناء .. عنوان لبر الوالدين في الحج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لكي يؤدوا حجهم بكل راحة ويسر

أكثر من 10 آلاف عربة لخدمة الحجيج بالحرم المكي

الخميس ٢٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٤ مساءً
أكثر من 10 آلاف عربة لخدمة الحجيج بالحرم المكي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكثر من 10 الآف عربة داخل المسجد الحرام منها 2000 عربة كهربائية، و9000 عربة يدوية لخدمة الحجيج هذا العام لكي يؤدوا حجهم بكل راحة ويسر.

خدمة ضيوف الرحمن

وقامت الرئاسة بإدخال خدمة العربات الكهربائية الحديثة ذات المواصفات والمقاييس العالمية، والاستفادة من التقنية الحديثة في جميع المجالات، مما يخدم قاصدي المسجد الحرام من الحجاج والمعتمرين والزوّار, وتم إضافة عربات كهربائية حديثة بتصميم خفيف الوزن، مع محرك كهربائي (باور جلايد), حاصلة على براءة اختراع الهندسة الذكية، كما أنها سهلة النقل والطي والدفع.

قد يهمّك أيضاً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير قطر

الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير قطر

كانتي وإسماعيل بن ناصر يؤديان فريضة الحج

كانتي وإسماعيل بن ناصر يؤديان فريضة الحج

وأوضح مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام أحمد صالح المقاطي، أن الإدارة حددت ثلاثة مواقع لتجمع دافعي العربات الذين يحملون تراخيص الأول في مدخل أجياد (باب الملك عبدالعزيز -رحمه الله-)، والثاني في الدور الأرضي للحرم (باب الملك فهد -رحمه الله-) والثالث في الدور الأول بالمسعى.

أعلى معايير الجودة

وأصدرت تراخيص لدافعي العربات مقسمة على ثلاث ورديات مع العديد من الخصائص منها استئجار العربات خلال وجودهم وتنقلهم بالحرم وأثناء أدائهم للمناسك سواء بسائق أو بدون (دافع العربة).

وأشار إلى أن ذلك يأتي بعد استيفاء الشروط اللازمة للحصول على التصريح، ومتابعتهم ميدانياً لضمان التزامهم بالتعليمات، وضبط الأسعار على مدار الساعة بنظام الورديات وفقاً لأعلى معايير الجودة والأداء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سرقة 400 مليار دولار من المساعدات الأمريكية المخصصة لمكافحة كورونا
العالم

سرقة 400 مليار دولار من المساعدات الأمريكية...

العالم
استمرار الأحوال الجوية المتقلبة وسرعة الرياح تصل 45 كم/ساعة
السعودية اليوم

استمرار الأحوال الجوية المتقلبة وسرعة الرياح تصل...

السعودية اليوم
صادرات الديزل السعودي تحقق أعلى مستوى عالميًا
السعودية اليوم

صادرات الديزل السعودي تحقق أعلى مستوى عالميًا

السعودية اليوم
الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
قصة مؤثرة لمصري مات خلال تجهيز قبر صديقه فدُفن بجواره
غرائب

قصة مؤثرة لمصري مات خلال تجهيز قبر...

غرائب
واشنطن تعلق على هجوم المسيرات الأوكرانية على موسكو
العالم

واشنطن تعلق على هجوم المسيرات الأوكرانية على...

العالم
تعداد السعودية 2022 الأعلى شمولية لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية
السعودية اليوم

تعداد السعودية 2022 الأعلى شمولية لرسم السياسات...

السعودية اليوم
لوكا مودريتش يتسبب في إحراج رئيس ريال مدريد
الرياضة

لوكا مودريتش يتسبب في إحراج رئيس ريال...

الرياضة