أكثر من 100 ألف شخص تضرروا من الفيضانات بالهند

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سببت الفيضانات أضرارًا لأكثر من 100 ألف شخص في شمال شرقي الهند، عقب هطول أمطار غزيرة مع بداية موسم الرياح الموسمية.
وذكرت صحيفة إنديان إكسبرس أمس الخميس نقلًا عن وكالة إدارة الكوارث المحلية، أن نحو 780 قرية في ولاية أسام تعرضت لفيضانات.
وإضافة إلى ذلك، تضرر أكثر من 10 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية. وقدمت السلطات المحلية مساعدات، حيث تم نقل أكثر من ألفي شخص إلى ملاجئ مؤقتة.
وتسببت الفيضانات في حدوث انهيارات أرضية، وتوقعت إدارة الأرصاد الهندية المزيد من الأمطار في الأيام المقبلة.
ويعد هطول الأمطار الغزيرة التي تتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية بصورة خطيرة، أمرًا معتادًا في موسم الرياح الموسمية في جنوب آسيا.
ويستمر موسم الرياح الموسمية عادة من شهر يونيو إلى شهر سبتمبر. وغالبًا يكون الضرر واسع النطاق، حيث تجرف الفيضانات منازل بأكملها، وتكون هناك وفيات عادة.
وفي نفس الوقت، تعد الأمطار حيوية للزراعة التي يعتمد عليها قطاع كبير من السكان في تدبير سبل معيشتهم.