Icon

جماهير الأهلي لـ خالد العيسى: نثق في عودة البطولات للفريق بعهدك Icon قوات أمن المنشآت تؤكد جاهزيتها لموسم الحج Icon أكثر من 100 ألف شخص تضرروا من الفيضانات بالهند Icon أعداد هائلة لطائرات الحجاج بالأقمار الصناعية Icon الهلال يفكر في ضم محمد صلاح Icon 147 متطوعًا يشاركون في تقديم الخدمات للحجاج بـ المدينة المنورة Icon خسارة حرس الحدود ضد الأهلي بثلاثية وهبوطه في الدوري المصري Icon أنمار الحائلي بعد فوزه: سنواصل ما بدأناه والقمة مكاننا Icon خطوة حذرة من الكونجرس لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن Icon موقف محرج لبايدن أثناء عزف النشيد الوطني الهندي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تعرضت نحو 780 قرية في أسام لفيضانات

أكثر من 100 ألف شخص تضرروا من الفيضانات بالهند

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٣ صباحاً
أكثر من 100 ألف شخص تضرروا من الفيضانات بالهند
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

سببت الفيضانات أضرارًا لأكثر من 100 ألف شخص في شمال شرقي الهند، عقب هطول أمطار غزيرة مع بداية موسم الرياح الموسمية.

780 قرية

وذكرت صحيفة إنديان إكسبرس أمس الخميس نقلًا عن وكالة إدارة الكوارث المحلية، أن نحو 780 قرية في ولاية أسام تعرضت لفيضانات.

قد يهمّك أيضاً
لدى السعوديين كل أسباب الريادة العالمية في صناعة الألعاب

لدى السعوديين كل أسباب الريادة العالمية في صناعة الألعاب

السديس: تأهب لاستقبال الأعداد المليونية للحجاج وفق خدمات معيارية

السديس: تأهب لاستقبال الأعداد المليونية للحجاج وفق خدمات معيارية

وإضافة إلى ذلك، تضرر أكثر من 10 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية. وقدمت السلطات المحلية مساعدات، حيث تم نقل أكثر من ألفي شخص إلى ملاجئ مؤقتة.

وتسببت الفيضانات في حدوث انهيارات أرضية، وتوقعت إدارة الأرصاد الهندية المزيد من الأمطار في الأيام المقبلة.

فيضانات الهند

فيضانات الهند

ويعد هطول الأمطار الغزيرة التي تتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية بصورة خطيرة، أمرًا معتادًا في موسم الرياح الموسمية في جنوب آسيا.

مقتل 36 شخصًا في الهند بانهيارات أرضية جراء الفيضانات

ويستمر موسم الرياح الموسمية عادة من شهر يونيو إلى شهر سبتمبر. وغالبًا يكون الضرر واسع النطاق، حيث تجرف الفيضانات منازل بأكملها، وتكون هناك وفيات عادة.

مقتل 36 شخصًا في الهند بانهيارات أرضية جراء الفيضانات

وفي نفس الوقت، تعد الأمطار حيوية للزراعة التي يعتمد عليها قطاع كبير من السكان في تدبير سبل معيشتهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم