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إجراء 48 عملية قلب مفتوح و776 قسطرة قلبية

أكثر من 111 ألف حاج وحاجة يتلقون الخدمات العلاجية في مكة والمدينة 

الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٩ مساءً
أكثر من 111 ألف حاج وحاجة يتلقون الخدمات العلاجية في مكة والمدينة 
المواطن - واس

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أوضحت وزارة الصحة أن عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات العلاجية عبر المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة بلغ 111,761 حاجاً وحاجةً منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى يوم أمس الموافق التاسع من شهر ذي الحجة 1444 هـ.

خدمات علاجية تخصصية

وقالت الوزارة : إن ضيوف الرحمن استفادوا من الخدمات العلاجية التخصصية النوعية، حيث قدمت المستشفيات مجموعة من الخدمات منها إجراء 48 عملية قلب مفتوح، و 776 قسطرة قلبية، فيما أجريت 1446 عملية غسيل كلوي، و 55 عملية مناظير، بينما تم دخول 2548 حاجًا وحاجة إلى المستشفيات، وتم تسجيل 3 حالات ولادة ، وشاركت الصحة الافتراضية ببعض الخدمات حيث بلغ إجمالي المستفيدين من الخدمات الصحية الافتراضية 3573 مستفيدًا .

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تجهيزات كبرى

يذكر أن “الصحة” جهّزت خلال موسم حج هذا العام 1444هـ في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة منشآتها الصحية لتقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن، حيث بلغ عدد المستشفيات 32 مستشفى، يساندها 140 مركزًا صحيًّا، وزادت سعتها السريرية إلى 6132 سريرًا، فيما بلغ عدد الأسرة المخصصة للعناية المركزة 761 سريراً، وبلغ عدد الأسرة المخصصة لضربات الشمس 222 سريراً، كما بلغ عدد الكوادر الصحية المؤهلة لخدمة ضيوف الرحمن نحو 32 ألف ممارس.
كما أعدت الوزارة نقاطًا طبية في قطار المشاعر وقطار الحرمين، وكثفت جهودها في المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف إضافةً إلى توفير190 سيارة إسعاف، وتهيئة 16 مركز طوارئ على منشأة جسر الجمرات في مشعر منى.

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