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بهدف توطين الوظائف وتأهيل القوى العاملة

أكثر من 1500 وظيفة تقنية في تبوك

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٥ صباحاً
أكثر من 1500 وظيفة تقنية في تبوك
المواطن - واس

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نظمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك اليوم، “ملتقى توظيف تقني تبوك 2023″، بمشاركة 36 شركة ومنشاة من القطاع الخاص بالمنطقة قامت بطرح أكثر 1500 فرصة وظيفية لخريجي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية، وذلك في مقر الكلية التقنية للبنين بمدينة تبوك.

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دعم الكوادر

وأوضح مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس علي بن مرزوق البلوي، أن الملتقى الذي أقيم برعاية إمارة المنطقة ويستمر 3 أيام, يأتي لتحقيق مستهدفات مبادرة التدريب التقني، التي أطلقها معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، وذلك بتوفير فرص وظيفية للخريجين بالتعاون مع شركاء النجاح من قطاعات الأعمال كافة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وانطلاقاً من استشعار المسؤولية الاجتماعية تجاه مخرجاتها، ودورها في دعم شغل الوظائف بالكوادر البشرية المدربة.

توطين الوظائف

وأضاف بأن الملتقى يهدف إلى الإسهام في توطين الوظائف، وتأهيل القوى العاملة، وإنشاء علاقة بين الكليات التقنية، والمعاهد الصناعية وقطاع الأعمال بمنطقة تبوك, مشيراً إلى أن الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك قدمت قبل انطلاق الملتقى عددا من الورش التدريبية لتهيئة الخريجين والخريجات من الوحدات التدريبية بالمنطقة لسوق العمل, وتستمر حتى نهاية الملتقى كإعداد السيرة الذاتية وفن اجتياز المقابلات الشخصية وأساسيات العمل الحر، و ابدأ مشروعك والتخطيط الناجح، وأفكار المشاريع والتفكير الإبداعي بالتعاون مع صندوق تنمية المهارات البشرية وبنك التنمية الاجتماعية ومعهد ريادة الأعمال .

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